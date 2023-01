La 80º edición de los Globos de Oro se realiza esta noche y, después de dos años, volverán a su formato habitual. Muchas de películas nominadas se encuentran ya en las plataformas streaming más importantes como Netflix, HBO, Disney plus y Prime Video.

Cintas como Avatar: El sentido del agua, Elvis, Los Fabelman, TÁR, Top Gun: Maverick, Pinocho, Argentina 1985, All Quiet on the Western Front han recibido muy buenas críticas y si eres amante del cine, no te lo puedes perder.

Así que ahora, te contaremos dónde puedes ver las películas nominadas a los Globos de Oro 2023.

Mejores películas de drama nominadas a los Globos de Oro 2023

Avatar: El sentido del agua

Es una de las películas que ha batido récords, pues ha superado los 1.700 millones de recaudación y es la séptima cinta más taquillera de la historia. Por el momento solo se encuentra en las salas de cine; sin embargo, muy pronto se podrá ver en Disney+.

Elvis

La película protagonizada por Austin Butler y Tom Hanks ha tenido muy buenas críticas y la puedes disfrutar en HBO Max.

The Fabelmans

Esta cinta, así como Avatar, aún se encuentra en las salas de cine, pero también se puede disfrutar en Amazon Prime, Apple TV, Vudu y Google Play.

TÁR

Prepárate tu canchita, apaga las luces de tu sala y mira este largometraje en Amazon Prime, Apple TV, Vudu y Google Play.

Top Gun: Maverick

La cinta protagonizada por Tom Cruise puedes verla en Paramount+.

Mejor película en lengua no inglesa en los Globos de Oro 2023

All Quiet on the Western Front (Alemania)

La cinta alemana que aún sigue en carrera para los Óscar y que es un gran film bélico la puedes disfrutar en Netflix.

Argentina, 1985 (Argentina)

La película dirigida por Santiago Mitre, protagonizada por Peter Lanzani y Ricardo Darín, y la que aún se encuentra en carrera para los premios Oscar, se encuentra en Amazon Prime.

Decision to Leave (Corea del Sur)

La película asiática, la cual tiene un drama romántico con algo de misterio, la puedes ver en MUBI.

RRR (India)

La cinta se estrenó en Netflix y cuenta la historia de dos revolucionarios que luchan contra ocupación inglesa, así que no puedes perdértelo.

Mejor película animada en los Globos de Oro 2023

Pinocho . Guillermo del Toro (Netflix) Inu-Oh (Amazon Prime, Apple TV, Vudu y Google Play) Marcel the Shell With Shoes On (Amazon Prime, Apple TV, Vudu y Google Play) El Gato con Botas: The Last Wish (Amazon Prime, Apple TV, Vudu y Google Play) Turning Red (Disney+)