Los Globos de Oro no siempre aciertan con los ganadores del Oscar, pero lo hicieron el pasado enero. Las premiadas del Globo de Oro a la mejor película de drama y de comedia, "Moonlight" y "La La Land", terminaron ambas en el escenario al final de los Premios de la Academia, cuando "Moonlight" emergió victoriosa tras el célebre error al anunciarse la ganadora.

Este año, los candidatos a los Globos de Oro ya se dieron a conocer y en la galería de imágenes que acompaña esta nota hacemos un repaso por las tres categorías que destacan las mejores películas, ya sea en los apartados de drama y comedia, como en el de animación.

"The Shape of Water", el cuento de hadas de Guillermo del Toro ubicado en la Guerra Fría, parte como la gran favorita con siete candidaturas; entre ellas la de Mejor película dramática.

Varias películas le siguieron de cerca a "The Shape of Water". El drama de Steven Spielberg sobre los Papeles del Pentágono "The Post" recibió seis nominaciones, cantidad que también replicó el drama de venganza de Martin McDonagh "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".

La ceremonia de los Globos de Oro 2018 estará a cargo de Seth Meyers. El año pasado, con Jimmy Fallon como anfitrión, la gala tuvo un promedio de 20 millones de espectadores, un incremento de 8% según Nielsen.

La ceremonia de los Globos de Oro se realizará el 7 de enero en el hotel Beverly Hilton.