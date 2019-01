Si bien Bradley Cooper ha debutado exitosamente como director de cine con la cinta "A Star Is Born" (una de las nominadas a los Globos de Oro 2019), este no es el único caso de un actor que se ha puesto detrás de cámaras. Aquí te mostramos quiénes más lo hicieron.

Ben Affleck

Después de haber participado en las cintas "Pearl Harbor" (2001), "Daredevil" (2003) y "Hollywoodland" (2007), Ben Affleck decidió optar por la dirección en las películas "Gone Baby Gone" (2007), "The Town" (2010) y "Argo" (2012). Esta última le valió un Oscar, dos Globos de Oro y dos premios Bafta.

Ryan Gosling

Gosling consolidó su talento en cintas como "Murder by numbers" (2002), "The Slaughter Rule" (2002), "The United States of Leland" (2003), "Stay" (2005) y "La La Land" (2016). Debutó como director en el 2014 con su película "Lost River".

Joseph Gordon Levitt

El interés por el cine llevó a Joseph Gordon Levitt un paso más allá y fundó en el 2004 su compañía hitRECord. Casi una década después, dirigió, escribió y protagonizó su primera película "Don Jon's Addiction" (2013)

Kevin Costner

Considerado uno de los autores que reivindicó el género western, Kevin Costner debutó como director con la película "Dances with Wolves" (1990); la cual le valió 7 premios Oscar.

Sofia Coppola

Coppola llevó su talento a la dirección, tras sus breves apariciones en cintas como "El padrino". Siendo directora, debutó con "The Virgin Suicides" (1999) y, tiempo después, estrenó las valoradas películas "Lost in Translation" (2003) y "Somewhere" (2010).

Mel Gibson

Gibson alternaba sus facetas de actor y director desde 1991; año que debutó en la dirección con el documental "Mel Gibson Goes Back to School". Luego llegaría "Corazón Valiente" (1995), con la que ganó cinco premios Oscar, y "La pasión de Cristo" (2004), que generó polémica por sus violentas escenas.

George Clooney

Hasta la fecha, George Clooney ha dirigido seis películas, entre las que destacan "Confesiones de una mente peligrosa" (2002), "Leatherheads" (2008), "The Monuments Men" (2014) y "Suburbicon" (2017).

Quentin Tarantino

Aunque siempre se le haya reconocido como uno de los directores de cine más famosos, Quentin Tarantino también tuvo una faceta como actor en las películas "Reservoir Dogs" (1992) y "Pulp Fiction" (1994); las cuales él mismo también dirigió.

Sean Penn

El experimentado actor tentó la dirección de cine en 1991 con la cinta "The Indian Runner". Posteriormente, estrenó las producciones "The Crossing Guard" (1995), "Into the Wild" (2007) y "The Last Face" (2016), entre otras.

Clint Eastwood

Clint Eastwood alcanzó la fama con películas western como "Por un puñado de dólares" (1964) y "El bueno, el feo y el malo" (1966). Su incursión en la dirección se dio en 1971 con un cortometraje llamado "The Beguiled: The Storyteller" y ha ganado el Oscar con "Sin perdón" (1992) y "Million Dollar Baby" (2004).