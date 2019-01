Globos de Oro 2019: hora y canal para ver la premiación EN VIVO

La ceremonia de los Globos de Oro, como todos los años, marca el inicio de la temporada de premios en Estados Unidos. Este 2019 no será la excepción, por lo cual compartimos contigo los horarios y modos para no perderte ningún detalle de la ceremonia en vivo desde Los Ángeles.

CANAL

Estados Unidos: NBC

Latinoamérica: TNT

España: CineDoc&Roll y Movistar Seriesmanía

HORA PARA VER LA CEREMONIA DE LOS GLOBOS DE ORO 2019

Estados Unidos: 5:00 p.m. (Pacífico), 8:00 p.m. (hora del este)

México: 7:00 p.m.

Colombia: 8:00 p.m.

Ecuador: 8:00 p.m.

Perú: 8:00 p.m.

Chile: 10:00 p.m.

Argentina: 10:00 p.m.

España: 2:00 a.m. (lunes 7 de enero)

ALFOMBRA ROJA

TNT también transmitirá la alfombra roja de la ceremonia, evento a realizarse una hora antes de la gala principal. En España ocurrirá lo mismo, transmitiéndose en los canales Movistar CineDoc&Roll, Movistar Seriesmanía y #0.

VER LA GALA ONLINE

Puedes ver la gala de los Globos de Oro 2019 por medio del servicio TNT GO. Solo accede con los datos proporcionados por tu operador de telefonía.

SOBRE EL EVENTO

La entrega de los Globos de Oro 2019 se llevará a cabo desde el Hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, Los Ángeles, California (EE.UU.); esta ha sido la sede del evento desde 1961; el mismo año en que empezó a premiarse a las series de televisión.

En esta ocasión, la gala será presentada por Sandra Oh y Andy Samberg. Ella, más conocida por su rol como la doctora Cristina Yang en la serie "Grey’s Anatomy", mientras que ha sido nominada para los Globos de Oro 2019 como Mejor actriz por su trabajo en la serie "Killing Eve". Él, actor cómico, es parte del elenco de la comedia de NBC "Brooklyn Nine-Nine".

Los Globos de Oro 2019, como en todos los años, eligen a lo mejor del cine y la televisión; según el criterio de los miembros de la sociedad de prensa extranjera de Hollywood. Durante varios años, el premio sirvió para predecir al ganador del Oscar. No obstante, suele haber sorpresas como en "The Shape of Water", que si bien no ganó el premio a Mejor película o Mejor musical en los Globos de Oro, sí se llevó el Oscar a Mejor película.

Este 2019, los Globos de Oro vuelven a ser tan eclécticos como de costumbre. Entre las nominadas a Mejor película, por ejemplo, está la película de superhéroes "Black Panther"; primera del género en conseguir una nominación de este tipo. Otras competidoras de esta categoría son "A Star is Born", "Bohemian Rhapsody"; etc.

Pero si hay una categoría de los Globos de Oro no presente en el Oscar, esa es la de Mejor comedia o musical; que este 2019 tiene entre sus nominados a "Mary Poppins Returns" y "Crazy Rich Asians"; entre otras. No olvidemos a las series de televisión, que en la categoría de Mejor serie dramática tiene a "The Americans", "Homecoming" y "The Bodyguard".

¿Quiénes serán las ganadoras? La respuesta llega el domingo 6 de enero. No dejes de revisar la cobertura de El Comercio para conocer todos los detalles del evento.