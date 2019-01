Globos de Oro 2019: Glenn Close recibe premio a Mejor actriz de drama

La veterana actriz Glenn Close se coronó como Mejor actriz en la 76 edición de los Globos de Oro, premios que organiza la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. La intérprete ganó gracias a su rol en la cinta "The Wife".

En esta categoría estuvieron nominadas las actrices Lady Gaga ("A Star Is Born"), Nicole Kidman ("Destroyer"), Melissa McCarthy ("Can You Ever Forgive Me?") y Rosamund Pike ("A Private War").

Glenn Close (1947)​ es una intérprete estadounidense de cine, teatro y televisión. Está considerada como una de las mejores actrices de su generación.

Este es tu tercer galardón de los Globos Oro. Los dos primeros fueron por las series para televisión "El león en invierno" y "Daños y perjuicios".

Close tiene seis nominaciones al Oscar, sin embargo, hasta el momento no ha podido ganar este premio. Quizás su reciente galardón en los Globos de Oro le sirva para volver a ser nominada y llevarse, de una vez, la ansiada estatuilla.