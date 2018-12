Globos de Oro 2019: Lady Gaga entre las nominadas a Mejor actriz de drama

Este jueves se presentaron los nominados a Mejor Actriz de Drama para los Globos de Oro 2019, que se entregarán este 6 de enero.

Entre las nominadas están:

Glenn Close ("The Wife")

Lady Gaga ("A Star Is Born")

Nicole Kidman ("Destroyer")

Melissa McCarthy ("Can You Ever Forgive Me?")

Rosamund Pike ("A Private War").



Los Globos de Oro forman parte de los premios más codiciados del cine estadounidense y constituyen un indicador de las películas que tienen buenas opciones de ganar un Oscar.

La actriz canadiense Sandra Oh y el comediante estadounidense Andy Samberg serán los presentadores de la ceremonia de entrega que se realizará en Beverly Hills, California, y será transmitida por NBC.