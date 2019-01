Lady Gaga se postula como una de las favoritas a ganar en los Globos de Oro 2019 con la película "A Star Is Born", consolidando así su carrera como actriz. Sin embargo, la industria del cine ha visto pasar por sus filas a otras cantantes, quienes como ella, han sido reconocidas por su talento delante de cámaras.

1. Lady Gaga

La intérprete de éxitos como "Poker Face" y "Bad Romance" incursionó en la actuación en el 2001 con la serie "Los Sopranos", pero sería su papel en la serie "American Horror Story: Hotel" (2015) el que le valió su primer Globo de Oro a Mejor actriz de miniserie.

EN VIDEO: tráiler de "A Star is Born". (Fuente: Difusión)

2. Jennifer Hudson

La también finalista de la tercera temporada del reality musical "American Idol" fue fichada para la película "Dreamgirls" en el 2004. Su interpretación en la cinta la hizo merecedora de un Oscar a Mejor actriz de reparto.

3. Cher

La experimentada cantante pop no solo hizo historia en la música, sino también en el cine. Su rol como Loretta Castorini en "Hechizo de luna" (1987) la hizo ganar un Oscar a Mejor actriz.

4. Barbra Streisand

Al mismo tiempo que iniciaba su carrera como cantante, lo hacía como actriz. Tras largos años de trabajo, Barbra Streisand debutó en el cine con "Funny Girl" (1968); película que le permitió llevarse un Oscar a Mejor actriz, por su rol como Fanny Brice.

5. Olivia Newton-John

La también cantante australiana saltó a la fama mundial con la recordada película "Grease" (1978) con la que fue nominada en los Globos de Oro a Mejor actriz de comedia o musical, por su papel de Sandy Olsson.

6. Diana Ross

La ex integrante de "The Supremes" había conquistado ya la industria musical de los años 60, cuando protagonizó la película biográfica de Billie Holiday: "Lady Sings The Blues" (1973), ganando un Globo de Oro como Nueva estrella del año y una nominación a los premios Oscar a Mejor actriz.

7. Mandy Moore

La cantante estadounidense de pop no tardó en iniciar su carrera en el cine desde el 2001, teniendo participaciones ininterrumpidas cada año. Desde el 2016, protagoniza la serie "This Is Us", la cual le ha valido una nominación a Mejor actriz de reparto en los Globos de Oro.

8. Björk

La cantante y compositora islandesa protagonizó por única vez la aclamada película "Dancer in the Dark" (2000), con la cual ganó la Palma de Oro en el Festival de Canes y una nominación a los Globos de Oro a Mejor actriz.

9. Jennifer López

Jennifer López se inició en la actuación en 1993, protagonizando la cinta "Selena", donde consiguió convertirse en la primera actriz latina en ganar un millón de dólares; además de recibir una nominación a Mejor actriz en los Globos de Oro.

10. Beyoncé

A pesar de haber debutado en el cine desde 1999, la película más exitosa de la carrera de Beyoncé fue "Dreamgirls" (2007); con la cual obtuvo una nominación a los Globos de Oro a Mejor actriz de comedia o musical.