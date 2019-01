"Bohemian Rhapsody", "Green Book" y "Roma" fueron las cintas más premiadas en las categorías de películas en los Globos de Oro 2019. que organizó la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) el último domingo.

En la categoría televisión, las producciones más premiadas fueron ''The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" y ''The Kominsky Method". Conoce aquí todos los detalles de la ceremonia.

LUGAR Y ORGANIZADORES

Como todos los años, los Globos de Oro se entregaron en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, Los Ángeles, California (Estados Unidos).

CEREMONIA

Sandra Oh y Andy Samberg abrieron la gala con varios anuncios y bromas sobre los nominados.

Andy Samberg y Sandra Oh (Foto: Agencia)

El primer ganador de la noche fue Michael Douglas como Mejor actor de televisión de comedia por "El método Kominsky".

(Foto: Agencia)

"Spider-Man: Into the Spider-Verse" gano el premio a Mejor película animada.

(Foto: Agencia)

Richard Madden ganó el premio a Mejor Actor de Serie Dramática por "Bodyguard".

(Foto: Agencia)

"The Americans" ganó el premio a Mejor serie dramática.

(Foto: Difusión)

Ben Whishaw ganó en la categoría Mejor actor de reparto en una serie limitada o película para televisión, por la producción de BBC, "A Very English Scandal".

(Foto: Agencia)

Patricia Arquette ganó en la categoría Mejor actriz de reparto en una serie limitada o película para televisión, por su papel en "Escape at Dannemora".

(Foto: Agencia)

Carol Burnett recibe premio especial en los Globos de Oro 2019. El galardón lleva el nombre de la comediante.

(Foto: Agencia)

Mejor música original en una película fue para Justin Hurwitz de "First Man".

"First Man" (Foto: Universal Studios)

Lady Gaga ganó en la categoría Mejor canción original por "Shallow" de la cinta "A Star Is Born".

Lady Gaga.

El premio a Mejor actriz de reparto en una película fue para Regina King, de "If Beale Street Could Talk".

(Foto: Agencia)

Sandra Oh ganó el premio a Mejor actriz en una serie de drama por "Killing Eve".

(Foto: Agencia)

El premio a Mejor actor de reparto en una película es para Mahershela Ali por "Green Book".

(Foto: Difusión)

El premio a Mejor guion en una película fue para "Green Book".

(Foto: Difusión)

El premio a Mejor actriz de reparto en una serie limitada o película para televisión fue para Patricia Clarkson.

(Foto: Agencia)

Christian Bale es el Mejor actor en musical o comedia por "Vice".

"Vice" (Foto: Agencia)

La cinta mexicana de Alfonso Cuarón, "Roma", ganó en la categoría Mejor película extranjera.

"Roma" de Alfonso Cuarón en el 2018. (Foto: Difusión).

Darren Criss ganó en la categoría Mejor actor en una serie limitada o película para televisión por su papel en "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story".

(Foto: Difusión)

Jeff Bridges recibió el premio Cecil B. de Mille 2019 por su trayectoria artística.

(Foto: Agencia)

El mexicano Alfonso Cuarón recibió el premio a Mejor director por "Roma".

Alfonso Cuarón, director de "Roma" (Foto: EFE)

Rachel Brosnahan, protagonista de "The Marvelous Mrs. Maisel", ganó el premio a Mejor actriz en una serie de televisión – musical o comedia.

(Foto: Agencia)

"The Kominsky Method" ganó el premio a Mejor serie musical o comedia.

(Foto: Netflix)

"The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" ganó en la categoría Mejor serie limitada o película para televisión.

"American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace" (Foto: Netflix)

Olivia Coleman ganó en la categoría Mejor actriz en un musical o comedia por su papel en "The Favourite".

(Foto: Difusión)

"Green Book" ganó en la categoría Mejor película – musical o comedia.

(Foto: Difusión)

La Mejor actriz en una película de drama es Glenn Close por "The Wife".

(Foto: Agencia)

Rami Malek ganó el premio a Mejor actor de película dramática por su protagónico en "Bohemian Rhapsody".

Rami Malek

"Bohemian Rhapsody" ganó en la categoría Mejor película dramática.

(Foto: 20th Century Fox) (Foto: 20th Century Fox)

ALFOMBRA ROJA

​Las celebridades empiezan a llegar a la ceremonia de los Globos de Oro 2018.

El actor y conductor de TV Mario Lopez llegó vestido de negro.

Mario López (Foto: Agencia)

La actriz estadounidense Yvette Nicole Brown.

Yvette Nicole Brown (Foto: Agencia)

La actriz estadounidense Francia Raísa.

Francia Raísa (Foto: Agencia)

La personalidad de la TV Tanika Ray.

Tanika Ray (Foto: Agencia)

El actor Eric Lange.

Eric Lange (Foto: Agencia)

La presentadora de TV, Giuliana Rancic.

Giuliana Rancic (Foto: Agencia)

Los anfitriones de la gala, los actores Sandra Oh y Andy Samberg.

Sandra Oh y Andy Samberg (Foto: Agencia)

El presentador de TV, Ryan Seacrest.

Ryan Seacrest (Foto: Agencia)

La estrella inglesa Phoebe Waller-Bridge.

Phoebe Waller-Bridge (Foto: Agencia)

La actriz Jamie Lee Curtis.

La actriz Jamie Lee Curtis (Foto: Agencia)

El actor Idris Elba y su pareja, la modelo Sabrina Dhowre

Idris Elba y Sabrina Dhowre (Foto: Agencia)

La actriz Lucy Boynton, coprotagonista de "Bohemian Rhapsody".

Lucy Boynton (Foto: Agencia)

El actor Ken Jeong y su esposa, la doctora Tran Jeong.

(Foto: Agencia)

El actor Jim Carrey.

(Foto: Agencia)

El actor nominado Willem Dafoe y su esposa la directora italiana Giada Colagrande.

(Foto: Agencia)

La actriz nominada Regina King.

(Foto: Agencia)

El actor Luke Evans.

(Foto: Agencia)

El cantante y actor puertorriqueño Ricky Martin.

(Foto: Agencia)

La actriz Amy Adams.

(Foto: Agencia)

El actor nominado Darren Criss.

(Foto: Agencia)

La actriz Rosamund Pike.

(Foto: Agencia)

La actriz Judith Light.

(Foto: Agencia)

La modelo alemana y personalidad de TV Heidi Klum.

(Foto: Agencia)

La actriz Dakota Fanning.

(Foto: Agencia)

Los actores Alison Brie y Dave Franco.

(Foto: Agencia)

La actriz Connie Britton.

(Foto: Agencia)

La actriz Kaley Cuoco.

(Foto: Agencia)

El actor Richard Gere.

(Foto: Agencia)

La actriz española Penélope Cruz.

(Foto: Agencia)

El actor Viggo Mortensen.

(Foto: Agencia)

El actor y director Bradley Cooper y su pareja la modelo Irina Shayk.

(Foto: Agencia)

La actriz Octavia Spencer.

(Foto: Agencia)

La cantante y actriz Lady Gaga.

(Foto: Agencia)

Los actores y esposos Emily Blunt y John Krasinski.

(Foto: Agencia)

La actriz, cantante y compositora Janelle Monae.

(Foto: Agencia)

La actriz Melissa McCarthy.

(Foto: Agencia)

El comediante de "SNL" Bill Hader.

(Foto: Agencia)

El actor nominado Timothée Chalamet.

(Foto: Agencia)

Nicole Kimpel y el actor Antonio Banderas.

(Foto: Agencia)

Catherine Zeta Jones y Michael Douglas.

(Foto: Agencia)

La actriz Nicole Kidman.

(Foto: Agencia)

La actriz Halle Berry.

(Foto: Agencia)

Alaina Meyer y Johnny Galecki.

(Foto: Agencia)

La actriz nominada Charlize Theron.

(Foto: Agencia)

El actor Nicholas Hoult.

(Foto: Agencia)

Parte del elenco de "Black Panther": Danai Gurira, Michael B. Jordan y Lupita Nyong'o.

(Foto: Agencia)

La ganadora del Oscar Emma Stone.

(Foto: Agencia)

LA LISTA DE NOMINADOS

MEJOR GUION DE PELÍCULA

Roma

The Favourite

If Beale Street Could Talk

Vice

Green Book

MEJOR PELÍCULA EXTRANJERA

Capernaum

Girl

Never Look Away

Roma

Shoplifters

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

Isle of Dogs

Mirai

Ralph Breaks the Internet

Spiderman: Into the spiderverse

The Incredibles 2

MEJOR SERIE DRAMA

Bodyguard

Homecoming

​Killing Eve

​Pose

​The Americans

MEJOR SERIE COMEDIA

Barry

The Good Place

Kidding

The Kominsky Method

The Marvelous Mrs. Maisel

MEJOR ACTRIZ SERIE COMEDIA

Kristen Bell, The Good Place

Candice Bergen, Murphy Brown

Alison Brie, GLOW

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Debra Messing, Will & Grace

MEJOR ACTOR SERIE COMEDIA

Sacha Baron Cohen, Who Is America

Jim Carrey, Kidding

Michael Douglas, The Kominsky Method

Donald Glover, Atlanta

Bill Hader, Barry

MEJOR SERIE CORTA

The Alienist

The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Escape at Dannemora

Sharp Objects

A Very English Scandal

MEJOR ACTRIZ SERIE CORTA

Amy Adams, Sharp Objects

Patricia Arquette, Escape at Dannemora

Connie Britton, Dirty John

Laura Dern, The Tale

Regina King, Seven Seconds

MEJOR ACTOR SERIE CORTA

Antonio Banderas, Genius: Picasso

Daniel Bruhl, The Alienist

Darren Criss, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Benedict Cumberbatch, Patrick Melrose

Hugh Grant, A Very English Scandal

MEJOR ACTOR DE REPARTO DE SERIE

Alan Arkin, The Kominsky Method

Kieran Culkin, Succession

Edgar Ramirez, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Ben Whishaw, A Very English Scandal

Henry Winkler, Barry

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO DE SERIE

Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel

Patricia Clarkson, Sharp Objects

Penélope Cruz, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Thandie Newton, Westworld

Yvonne Strahovski, The Handmaid’s Tale

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Amy Adams, Vice

Claire Foy, First Man . Regina King, If Beale Street Could Talk

Emma Stone, The Favourite

Rachel Weisz, The Favourite

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Mahershala Ali, Green Book

Timothée Chalamet, Beautiful Boy

Adam Driver, BlacKkKlansman

Richard E. Grant, Can You Ever Forgive Me?

Sam Rockwell, Vice

MEJOR ACTRIZ DE COMEDIA

Emily Blunt, Mary Poppins Returns

Olivia Colman, The Favourite

Elsie Fisher, Eighth Grade

Charlize Theron, Tully

Constance Wu, Crazy Rich Asians

MEJOR ACTOR DE COMEDIA

​Christian Bale, Vice

Lin-Manuel Miranda, Mary Poppins Returns

Viggo Mortensen, Green Book

Robert Redford, The Old Man & the Gun

John C. Reilly, Stan & Ollie

MEJOR PELÍCULA COMEDIA

Crazy Rich Asians

The Favourite

Green Book

Mary Poppins Returns

Vice

MEJOR ACTRIZ

Lady Gaga, A Star Is Born

Glenn Close, The Wife

Nicole Kidman, Destroyer

Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me?

Rosamund Pike, A Private War

MEJOR ACTOR

​Bradley Cooper, A Star Is Born

Willem Dafoe, At Eternity’s Gate

Lucas Hedges, Boy Erased

Rami Malek, Bohemian Rhapsody

John David Washington, BlackKklansman

MEJOR PELÍCULA

A Star Is Born

If Beale Street Could Talk

Black Panther

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

LAS MEJORES SERIES

En esta edición, FX ocupa dos lugares entre las nominaciones a Mejor serie; una por la temporada final de la aclamada "The Americans" y otra por la primera temporada de "Pose"; del prolífico productor Ryan Murphy.

Los otros tres lugares corresponden a "Bodyguard" de Netflix, protagonizada por Richard Madden ("Game of Thrones"), "Killing Eve" de BBC America, con Sandra Oh ("Grey's Anatomy"); y "Homecoming" de Amazon Prime Video con Julia Roberts.

EL CINE

Por el lado del cine, destaca la nominación a Mejor película de "A Star Is Born", protagonizada por Bradley Cooper y Lady Gaga; que a su vez compite contra pesos pesados como "If Beale Street Could Talk" del ganador del Oscar "Barry Jenkins"; "Black Panther" de Ryan Coogler;

"BlacKkKlansman" de Spike Lee y "Bohemian Rhapsody" de Brian Singer.

LOS AUSENTES

Como en todas las nominaciones, no todas las historias e intérpretes pueden ocupar un puesto. Ese es el caso de la aclamada "The Handmaid's Tale", cuya segunda temporada no compite por el premio a Mejor serie. Lo mismo ocurre con otra favorita de la crítica, la segunda temporada de "Atlanta".

Por el lado del cine, llama la atención que un lanzamiento tan anunciado como "Mary Poppins Returns" no haya obtenido ninguna nominación por su música.