Desde vestidos sueltos hasta trajes de etiqueta a la medida, las estrellas del cine y la televisión estadounidense se vistieron de negro en la alfombra roja de los Globos de Oro en solidaridad con la campaña "Time's Up", que lucha contra el acoso sexual especialmente en los lugares de trabajo.

Jessica Chastain, Laura Dern y Natalie Portman encabezaron las nominaciones en las categorías femeninas y asistieron de negro.

"Estamos aquí por el movimiento Time's Up. Octavia (Spencer) es mi cita (...) ¡poder de chicas! Solidarizamos contra cualquier abuso de poder", dijo Chastain, que usaba un vestido de terciopelo negro con lentejuelas plateadas, en una entrevista televisada con NBC en la alfombra roja de los Globos de Oro 2018.

"Esto se trata de personas que no tienen voz, y se trata de empoderamiento", agregó Spencer, quien fue nominada por su papel en la cinta "The Shape of Water", dirigida por el mexicano Guillermo del Toro.

En la semana previa a la ceremonia de los Globos de Oro, más de 300 figuras de la industria de Hollywood, incluidos actores, directores y guionistas, lanzaron la campaña "Time's Up" para abordar las instancias de acoso sexual en el lugar de trabajo.

Portman, quien se sumó a Instagram la semana pasada para promover la difusión de la iniciativa, optó por un vestido de terciopelo negro y acompañó en la alfombra roja a una embarazada América Ferrera, que lució un vestido oscuro con lentejuelas y una chaqueta.

"Es una oportunidad increíble poder acompañar a una amiga, una activista, alguien que puede unir nuestras voces porque hemos estado separadas por tanto tiempo (...) y cuán fuertes y poderosas pueden ser nuestras voces cuando nos unimos", declaró Portman.

Laura Dern, con un vestido negro sin tirantes, fue acompañada por Mónica Ramirez, cofundadora y presidenta de la Alianza Nacional de Campesinas, que representa a más de 700 mil mujeres que trabajan en la industria agrícola, y que lucha contra la conducta sexual inapropiada en el lugar de trabajo. "Es hora de que marquemos la diferencia", dijo Dern.