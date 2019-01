Globos de Oro 2019: Alfonso Cuarón triunfa como Mejor director con "Roma"

El cineasta mexicano Alfonso Cuarón ganó el premio al Mejor director en los Globos de Oro 2019 por su trabajo en "Roma", una de las cintas más aclamadas camino a los Oscar 2019.

"Roma", que se realizó en colaboración con la plataforma Netflix, previamente había sido elegida la Mejor película en lengua extranjera, imponiéndose así a la japonesa "Shopflifters" y la alemana "Never Look Away".

En la categoría Mejor director, Alfonso Cuarón tenía como rivales a Bradley Cooper ("A Star Is Born"), Peter Farrelly ("Green Book"), Spike Lee ("BlackKklansman") y Adam McKay ("Vice").

"Roma" es una cinta inspirada en la infancia de Alfonso Cuarón y que presta especial atención en Cleo, la niñera de la familia, inspirada en Liboria Rodríguez.

Al agradecer el trofeo, el cineasta dijo en los Globos de Oro 2019: "Siento que esta película ha sido dirigida por Libo".