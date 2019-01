"The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" ganó en la categoría Mejor serie limitada o película para televisión en los Globos de Oro.

El programa se estrenó el 17 de enero del 2018 en Estados Unidos y tiene un total de 9 episodios. La historia cuenta el asesinato del diseñador Gianni Versace a manos del asesino serial Andrew Cunanan.

"The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" está basada en el libro "Vulgar Favors: Andrew Cunanan, Gianni Versace, and the Largest Failed Manhunt in U.S. History".

La serie cuenta con la participación de Édgar Ramírez (Gianni Versace), Darren Criss (Andrew Cunanan), Ricky Martin (Antonio D'Amico) y Penélope Cruz (Donatella Versace).

"The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story" se impuso a series como "The Alienist", "Escape at Dannemora" y "A Very English Scandal".