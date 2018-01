Es la revelación masculina de 2017 y la nueva adoración de Hollywood. Timothée Chalamet, un franco-estadounidense de 22 años, aparece en los créditos de dos de las películas más destacadas de la temporada y el domingo va por uno de los Globos de Oro.

El neoyorquino de padre francés -es perfectamente bilingüe- está nominado como mejor actor dramático por su papel en "Call Me by Your Name" del director Luca Guadagnino.

Silueta de efebo con largas extremidades, rizos marrones, ojos verdes y tez pálida, Chalamet interpreta a Elio, un adolescente que vive un romance de verano en Italia con un atractivo estudiante de doctorado interpretado por Armie Hammer.

Al recibir esta semana un premio en el festival de Palm Springs en California, agradeció a la esposa de Hammer con su ironía usual por haberle permitido manosear "a su marido durante dos meses".

Chalamet maneja magistralmente la burla hacia sí mismo. En esa misma ceremonia, consideró "realmente fantástico estar en la categoría de estrellas emergentes junto a Gal Gadot", la protagonista de la taquillera "Mujer Maravilla", "un filme que literalmente ganó 250 veces más dinero [en taquilla] que el mío".

"Me siento un poco inseguro, poco calificado para estar aquí, pero está bien".

En una entrevista con la AFP en noviembre, cuando fue lanzada la película "Call Me by Your Name", dijo que este papel, para el que tuvo que aprender a hablar italiano, lo había "cambiado".

Guadagnino quedó fascinado con su joven estrella, al que considera "sublime".

"Es un actor tan valiente y sorprendente", dijo a la AFP.

El sitio de predicciones Gold Derby da ganador a Gary Oldman por su papel como Winston Churchill en "Las horas más oscuras".

"Pero hay indicios de que puede ser vulnerable", indicó el sitio. "Esta competencia se parece de alguna forma a la del año pasado por mejor actriz dramática entre Isabelle Huppert ('Elle') y Natalie Portman ('Jackie')".

Y la francesa terminó llevándose la estatuilla.

CARISMÁTICO Y ATRACTIVO

​Para Sacha Stone, editora del sitio Awards Daily, "el nombre de Chalamet está en la boca de todos porque está en una película aclamada, pero también porque se le nota por primera vez como una joven estrella carismática y atractiva".

Stone considera que el joven tiene el "balance perfecto" de talento -que demuestra incluso tocando el piano y la guitarra en la cinta-, pero ve difícil que pueda imponerse a la "actuación fenomenal" de Oldman.

La Academia por ejemplo es aficionada a las grandes transformaciones físicas e interpretaciones de figuras históricas.

Como Ansel Elgort, de 23 años y también candidato a uno de los Globos de Oro por "Baby Driver", Chalamet estudió en la famosa secundaria para jóvenes artistas LaGuardia en Nueva York, donde conoció a su exnovia Lourdes Leon, la hija de Madonna.

Él mismo viene de una familia de artistas: madre bailarina, hermana actriz y abuelo guionista.

Y comenzó a actuar a temprana edad, de hecho tiene 10 años de experiencia y un currículo extenso, que incluye la cinta espacial de Christopher Nolan, "Interestelar" (2014), donde interpretó al hijo de Matthew McConaughey.

Timothée Chalamet en la premiere de "Interstellar". (Foto: AFP) Timothée Chalamet en la premiere de "Interstellar". (Foto: AFP)

También tuvo papeles en "La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales" y en "Homeland".

Pero su nombre retumbó con fuerza el año pasado, actuando en tres filmes: además de "Call Me by Your Name", apareció en el western "Hostiles" y en "Lady Bird", una de las cintas más nominadas a los Globos de Oro.

Interpreta al novio francófilo, intelectual y canalla de una adolescente intensa interpretada por Saoirse Ronan.

Este año estará en la próxima cinta de Woody Allen "A Rainy Day in New York", junto a Jude Law, Selena Gómez y el mexicano Diego Luna, y encarnará a un drogadicto en "Beautiful Boy".