Golden Globes 2018, una prueba para Hollywood en medio de escándalos sexuales

La alfombra roja está lista, la champaña se está helando y las estatuillas esperan para ser entregadas. Sin embargo, con una nube de escándalos de acoso sexual que ensombrece la ronda anual de premiaciones de Hollywood, la ceremonia de los Golden Globes del domingo se ha convertido en una prueba sobre cómo la industria manejará en vivo un tema más que espinoso.

"Este es un asunto que está en el centro de la escena en Hollywood y se está manifestando en los shows de premiación", dijo Tom O'Neil, fundador del sitio web de premiaciones GoldDerby.com. Celebridades y cineastas que alguna vez fueron protagonistas de la temporada de premios han sido rechazados, descartados o eliminados en las nominaciones.

Algunas mujeres están planeando vestir de negro en la ceremonia de los Golden Globes para demostrar su apoyo a las víctimas de acoso sexual; una importante agencia de talentos canceló su fiesta anual para, en su lugar, financiar la defensa de las víctimas y el Sindicato de Actores de Cine tendrá en su premiación solo a presentadoras.

El ánimo antes de la entrega de los Oscar el 4 de marzo varía desde el nerviosismo al afán por demostrar una posición sobre el tema candente.

"Todos con quienes he hablado están disfrutando la oportunidad de hacer de este tipo de visibilidad y atención algo más significativo que simplemente la glorificación de una profesión en particular", dijo a Reuters la actriz Michelle Williams, que está nominada a los Golden Globes por "All the Money in the World".

UNA PEQUEÑA BURBUJA

Más de 30 hombres han acusado a Kevin Spacey de conductas sexuales inapropiadas y más de 70 mujeres han hecho acusaciones contra el productor cinematográfico Harvey Weinstein. Dustin Hoffman, el comediante Louis C.K. y Jeffrey Tambor están entre las decenas de celebridades, políticos y empresarios acusados de comportamientos sexuales inadecuados.

Reuters no pudo verificar de manera independiente las acusaciones. Weinstein ha negado haber mantenido relaciones sexuales no consensuadas. Spacey se disculpó con una de sus acusadoras pero fue borrado de la película "All the Money in the World" y eliminado de la serie de TV "House of Cards".

Hoffman y Tambor han negado cualquier comportamiento impropio. C.K. admitió conductas inadecuadas en el pasado y su película y proyectos de televisión han sido descartados.

"Siempre vi la temporada de premios como una pequeña burbuja perfecta donde todo es mágico y hermoso porque se trata de películas. Creo que de lo que nos estamos dando cuenta ahora es que tiene sus propios asuntos pendientes que hay que resolver", dijo a Reuters Emily Gordon, guionista de la película "The Big Sick".