Vanessa Kirby se hizo mundialmente conocida por interpretar a la princesa Margarita en la popular serie “The Crown”. Ahora, se encuentra nominada a Mejor actriz de drama en la edición 2021 de los Golden Globes 2021 por su protagónico en “Fragmentos de una mujer”. En esta oportunidad, la nominación se da gracias a su notable actuación de una madre que pierde a su bebé.

En medio de una pandemia en donde la industria cinematográfica se encuentra un poco afectada por el cierre de taquillas, Vanessa ha podido posicionarse como una de las mejores artistas de este año. Además de su reciente nominación en la película de Kornél Mundruczó, Kirby ha participado en grandes sagas de películas como “Fast & Furious” o “Hobbs & Shaw”. Incluso, ha trabajado junto a Tom Cruise en las dos próximas películas de “Mission: Imposible”, y es la protagonista del nuevo drama independiente “The World to Come”.

La escena del parto

Su personaje en “Fragmentos de una mujer” ya le valió su primer galardón como mejor actriz en el Festival internacional de cine de Venecia.

Por medio de un chat virtual, Kirby se juntó con la actriz Amanda Seyfried para el segmento de Variety “Actors on Actors”, en donde conversó sobre el manejo del personaje de Martha en la película, específicamente en esa escena:

“El miedo era enorme, porque cuando lo leí (en el guion), me di cuenta de que vemos tantas muertes en la pantalla, que rara vez vemos un nacimiento completo, y eso es muy extraño. Supongo que porque no hemos tenido tantas escritoras. Pensé, ‘Dios mío, no puedo equivocarme porque no quiero equivocarme con las mujeres’. No he dado a luz, así que ese miedo de necesitar hacerlo bien y no saber cómo hacerlo significó que tenía que hacer básicamente todo lo que pudiera para tratar de entender lo que se siente.”

¿Cómo se preparó la actriz?

En conversación para “The Wrap”, la actriz británica aseguró también que tuvo que ver documentales, sin embargo, no había alguno que mostrara de manera realista el nacimiento de un hijo, puesto que, en la mayoría, editaban las escenas para que se vea de forma cómoda para el espectador. En plena desesperación, Vanessa optó por escribirle a las obstetras. Finalmente, una de ellas la invitó a una sala de parto en donde pudo observar el proceso. “Estuve observando durante ocho horas. Esta mujer en su pleno poder, rindiéndose a la agonía y a la belleza. Vi toda la vida en esa tarde, que me cambió para siempre. Después de eso pensé, ‘Ahora estoy lista para hacerlo bien’”, aseguró.

Es importante mencionar que también se involucró en una investigación en la cual pudo entrevistar a diversas mujeres que habían tenido experiencias en perdidas o abortos espontáneos en diferentes etapas del embarazo. Por medio de conversaciones, la actriz aseguró que trató de entenderlas “hasta tal punto que le hiciera justicia. La película es tan impenetrable. Algunas personas piensan que es increíblemente dura de ver, pero esa experiencia es increíblemente dura, y estoy orgullosa de no tener miedo. (...) Son días que algunos no conocen. Parece normal, pero alguien podría estar pasando por algo horroroso por dentro”.

Asimismo, la actriz recalcó los retos técnicos en el rodaje, ya que la escena tardó dos días en grabarse. Durante ese tiempo se hicieron alrededor de seis tomas. Además de que la película contó con poco presupuesto para esa escena secuencia de media hora de duración, la artista enfatizó que uno tenía que actuar sin que ningún personal de maquillaje o iluminación venga a retocarla.

Golden Globes 2021

Puedes ver los Golden Globe Awards en los canales TNT y TNT series desde las 8:00 p.m. el próximo domingo 28 de febrero.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Netlflix: The Crown genera polémica y exigen aclarar que es ficción

TE PUEDE INTERESAR