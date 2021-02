Las conocidas actrices Amy Poehler y Tina Fey, quienes ya han conducido tres galas anteriores, regresarán este 2021 para presentar de manera cómica y agradable el evento. Por otro lado, el galardón honorífico Cecil B. DeMille ya está confirmado para la actriz Jane Fonda, quien lo recibirá gracias a sus seis décadas de trayectoria en la industria.

¿Cómo ver las nominaciones?

Los nominados se conocerán este miércoles 3 de febrero a las 5:00 a.m (hora del pacífico) para Estados Unidos. Se espera que el evento pueda verse desde la web oficial de la ceremonia, así como en la página Facebook de los premios.

Estados Unidos: 5:0 AM (hora del Pacífico)

Perú: 8:00 AM

Colombia: 8:00 AM

Chile: 10:00 AM

Argentina: 10:00 AM

Bolivia: 9:00 AM

Venezuela: 9:00 AM

México: 7:00 AM

¿Cómo se realizan las votaciones?

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood es la encargada de determinar a los nominados y ganadores de la premiación. Son un total de 90 periodistas que conforman la organización y que representan a más de 55 países y medios tanto conocidos como independientes.

De esta manera, los periodistas tienen la oportunidad de votar por su favorito en cualquiera de las categorías de cine y televisión. Siguiendo la idea central de “gana el que tenga más votos”, los nominados que se darán a conocer próximamente son los cinco que consiguieron más votos en cada categoría, mientras que los futuros ganadores del premio son los que cuenten con más votaciones en la segunda ronda de elecciones.

Las predicciones

Las probabilidades indican que “Nomadland”, cinta dirigida por Chloé Zhao y que ha recorrido festivales por todo el mundo pueda conseguir posibles nominaciones en los Golden Globes a Mejor Película de Drama, Mejor Dirección, Mejor Actriz en Drama y Mejor Guion.

La industria del cine se vio afectada por el cierre de salas en todo el mundo, sin embargo, esto no detuvo estrenos en el streaming. Por un lado, Netflix cuenta con posibles nominaciones en cuanto a sus películas estrenadas durante el 2020. Tal es el caso de” The Trial of the Chicago 7″, “Mank” y “La madre del Blues” quienes podrían conseguir menciones en las categorías de género dramático. Mientras que Apple TV apuesta por “On the Rocks” para mejor película de comedia.

En cuanto a las series, Netflix podría conseguir más nominaciones gracias a sus más populares contenidos como “The Crown”, “Gambito de Dama”, “Ozark”, “Bridgerton” o “Ratched”. A su vez, HBO podría tener reconocimientos gracias a sus producciones como “We are who you are” o “Lovecraft Country”. Sin duda, Disney también ha logrado posicionarse en el mundo streaming gracias a sus exclusivas series como “The Mandalorian”.

