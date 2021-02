Pocas películas han sido tan mencionadas este año como “Promising Young Woman”, la ópera prima de Emerald Fennel que ha dado qué hablar en los Golden Globes con cuatro nominaciones, incluyendo a la de Mejor película drama así como una bien merecida nominación a mejor actriz para Carey Mulligan.

Pero a pesar de ser casi universalmente críticamente aclamada - mantiene un 91% de ‘frescura’ en Rotten Tomatoes - el filme no está sin sus detractores, quienes consideran que su cinismo es un mal mensaje para las sobrevivientes del abuso sexual. Advertencia: en esta nota hay SPOILERS de “Promising Young Woman”

Para los que no la han visto, y es muy posible porque la película no se encuentra disponible en ninguno de los servicios de streaming, la cinta gira en torno Cassie Thomas (Carey Mulligan), una antes prometedora aspirante a médico que abandonó su carrera luego de la muerte de su mejor amiga Nina, quien se quitó la vida tras no conseguir justicia luego de ser violada en una fiesta.

Cassie ahora ha vuelto a su pueblo natal trabajando en una cafetería de día, mientras que utiliza sus noches para ‘vengarse’ de prospectos abusadores sexuales al simular estar borracha en bares antes de revelar su sobriedad cuando un hombre intenta tener relaciones sexuales sin su consentimiento.

Esta rutina cambia cuando Cassie descubre que Al Monroe (Chris Lowell), quien violó a Nina hace años, está a punto de casarse. Es así que la mujer urde un plan de revancha contra aquellos que estuvieron involucrados en el caso, incluyendo a una compañera de clases que lo apoyó (Alison Brie), la decana de la universidad (Connie Britton) y al abogado que logró que Al fuera exonerado (Jordan Green).

Finalmente, tras encontrar prueba irrefutable de los actos de Al, Cassie decide vengarse durante su despedida de solteros. Vestida como una ‘stripper’, logra drogar a todos los invitados y esposar a Al a una cama, con la intención de escribir el nombre de Nina en la piel de su victimario con un bisturí. Pero en un giro de suerte, este se logra soltar y mata a Cassie, ocultando el crimen con la ayuda de sus amigos. Pero la venganza de Cassie ocurre desde ultratumba, ya que dejó un registro de sus actos para ser enviados a la policía en caso de su muerte. La película concluye con Al arrestado el día de su boda, mientras que los investigadores encuentran el cadáver de la protagonista.

Este provocador final ha sido considerado un interesante giro de la fórmula de películas de venganza. En diálogo con Entertainment Weekly, Fennell justificó el tono cínico del final. “Tenía que ser honesta. Es como el sistema funciona. La casa siempre gana. Para mí sería una enorme injusticia el ser honesta por toda la película y después tener un final de Hollywood que nos deja evitar las consecuencias.”

Pero el trágico final también ha recibido críticas por personas que consideran que es perjudicial a las sobrevivientes de abusos sexuales. En una opinión publicada en Polygon, Delia Harrington, quien es también una sobreviviente de este tipo de crímenes, considera que el mensaje de “Promising Young Woman” hace más daño que bien.

“En todo caso, a pesar de todos los méritos de ‘Promising Young Woman’, todavía utiliza el trauma y la violencia sexual para dar una lección a los ignorantes mientras que le dice a los sobrevivientes que el precio de la justicia es nuestras vidas. ¿Cuándo conseguiremos historias en las pantallas que no aplasten mientras supuestamente sirven nuestra causa?”, escribe.

Una opinión similar tiene Dana Stevens, quien en su artículo destaca no solo los aspectos moralmente repulsivos de Cassie, sino que también la protagonista está probablemente yendo en contra de los deseos de su mejor amiga, quien probablemente preferiría que lleve una vida feliz.

“Hay un devastador nihilismo a la insinuación de que la muerte de Cassie fue un sacrificio heroico por su amiga. Es como si la película quisiera proveer a la audiencia con la satisfacción de una historia exitosa de venganza mientras le roba al personaje principal todo lo que la búsqueda de revancha le debía dar en primer lugar: agencia, libertad, la oportunidad de continuar con su vida y hacerla sobre algo más que lo peor que le pasó”, consideró Stevens.

“Si hay sobrevivientes de violencia sexual que encuentran en este desolador aunque lindo final, bien por ellos. Pero si yo, como Cassi, tuviera a una amiga cercana que ha sufrido de violencia sexual, una de las primeras acciones que tomaría para protegerla sería decirle que no vea esta película”.

