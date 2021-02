¿Puede una película filmada en los Estados Unidos a manos de un director y guionista de esta nacionalidad ser una de los favoritas para la categoría de Película en idioma extranjero en los Golden Globes de este año? Este es el extraño lugar que ocupa “Minari” (2020), una cinta que cuenta la quintaesencial historia estadounidense de una familia de migrantes que se mudan a Arkansas para convertirse en granjeros durante la década de los 80.

Escrita y dirigida por Lee Isaac Chung basándose en su propia infancia, “Minari” rápidamente ha conseguido ser aclamada con la crítica, ganándose el premio del Gran Jurado del Festival de Sundance en la categoría drama, así como un lugar en la lista de las 10 mejores películas del 2020 por el American Film Institute. Adicionalmente, está nominada a Mejor película en los Critics’ Choice Awards, mientras que su elenco y director también se han convertido en candidatos a este galardón.

Este éxito ha llevado a qué algunas personas cuestionen la razón por la cual la cinta ha sido relegada a la categoría de Película en idioma extranjero en los Globos de Oro, nominación importante pero que usualmente se usa para premiar a películas hechas fuera de los Estados Unidos. Adicionalmente, contrario a lo que ocurre en otros galardones como el Oscar y los Critics’ Choice Awards, el ser nominado a esta categoría impide que el filme se presente en las de Película - drama o comedia y musicales.

La razón recae en las normas de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA por sus siglas en inglés) en las que cualquier película que participe en las categorías de mejor películas, sea drama o comedia y musicales, debe estar hablada en inglés al menos en un 51%. “Minari”, cuyo diálogo es principalmente en inglés, queda fuera de la categoría por esta tecnicidad.

Entre los críticos a esta decisión estuvo la directora de “The Farewell”, Lulu Wang, cinta estadounidense que también quedó en la categoría de Mejor película en idioma extranjero de los Golden Globes por tener más de la mitad de su diálogo en chino mandarín.

“No he visto una película más estadounidense que ‘Minari’ este año”, escribió Wang en Twitter. “Es la historia de una familia de inmigrantes en los Estados Unidos, persiguiendo el sueño americano. Realmente necesitamos cambiar estas reglas anticuadas que caracterizan películas estadounidenses como solo las que son en inglés”.

Los números apoyan a Wang, ya que en las últimas décadas el país norteamericano se ha convertido más y más en una nación de múltiples lenguajes. Aunque el inglés es considerablemente el idioma más utilizado, según información de la Oficina del Censo de los Estados Unidos en 2017 más de 41 millones de personas hablaban español en sus hogares, seguido por 3,5 millones que hablaban chino (sea cantonés, mandarín o mǐn nán), 1,7 millones el idioma tagalo, 1,5 millones hablantes del idioma vietnamita, 1,2 millones del árabe, 1,2 millones del francés y 1,1 millones del idioma coreano, entre muchos otros.

A pesar de la controversia, el director de “Minari”, Lee Isaac Chung, parece estar en paz con la nominación a Película en idioma extranjero, aunque aseguró comprender el porqué las personas están molestas por la situación. “Lo he estado pensando bastante y entiendo el dolor que las personas sienten por todo esto”, dijo en una entrevista con Vanity Fair. “Porque creciendo como un asiático y estadounidense y creciendo como alguien que no es caucásico, frecuentemente en este país puedes sentir como si fueras extranjero, o te recuerdan que eres extranjero, a pesar de que no lo eres. Incluso si dentro de ti, en tu interior, te sientes completamente estadounidense. Que este es tu hogar”.

Chung también dijo no estar a favor de “demonizar” al HFPA. “Creo que es más indicativo de lo que ha sido el cine en los Estados Unidos en los últimos años. Cada vez que hay una película en un ‘idioma extranjero’, en español, coreano o cualquier lenguaje, no es usualmente una película estadounidense. Es una película de otro país.”

“Así que no hay muchas películas que son hechas en los Estados Unidos en idiomas que no sean inglés. Creo que es por eso que las categorías se han formado. No es solo cuestión de la HFPA. Es la cultura entera. Son los realizadores, los estudios. Son las personas que están viendo las películas, las elecciones que hacen de las películas que miran. Necesitamos seguir mostrando que las categorías que hay no necesariamente encajan con la realidad de quienes somos como seres humanos”, consideró.

La ceremonia de los Globos de Oro se transmitirá este 28 de febrero a las 8 p.m., conducida por Tina Fey y Amy Poehler. “Minari” competirá contra “Another Round”, “La llorona”, “The Life Ahead” y “Two of Us”.

