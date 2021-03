“Soul”, película dirigida por Pete Docter para Disney Pixar, triunfó en la categoría Mejor película animada en la reciente edición de los Golden Globes 2021, evento que se viene realizando este domingo 28 de febrero desde Los Ángeles y Nueva York en un formato adaptado a la pandemia.

La exitosa cinta, que pudo ser vista por Disney+, derrotó a “The Croods: A New Age”, “Onward”, “Over the moon” y “Wolfwalkers”.

“Soul” completa el estudio del interior de las personas que el director Pete Docter comenzó en la cinta “Inside Out” (2015) y lo hace en clave existencialista, tratando de responder a una de las preguntas clave de la humanidad: ¿Cuáles son las razones de identidad de cada ser humano?.

La película se iba a presentar en la gran pantalla el 20 de noviembre (después de haber retrasado su estreno original del 19 de junio), pero finalmente se lanzó directamente en la plataforma Disney+ el 25 de diciembre, día de Navidad.

La 78 edición de los Golden Globes, que se retrasó dos meses debido a la pandemia, arrancó con dos maestros de ceremonia desde dos ciudades diferentes: Amy Poehler desde Los Ángeles y Tina Fey desde Nueva York.

Desde dos escenarios muy parecidos y con la pantalla dividida entre las sedes de la costa este y oeste de EE.UU., las dos comediantes dieron la bienvenida a un puñado de asistentes en persona y centenas de invitados presentes por videollamada.

