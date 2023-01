La noche del 10 de enero será la ceremonia de los Golden Globes, gala de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA por sus siglas en inglés) que se perfila junto al Oscar, el BAFTA y los Critics’ Choice Awards como una de las premiaciones más importantes de la industria cinematográfica.

Esta edición será particularmente importante para la ceremonia, que no solo cumple 80 años, sino que también significa su regreso al aire luego de que en el 2022 dejara de ser transmitido tras una serie de escándalos.

Como en años anteriores, la ceremonia se realizará en el Beverly Hills Hotel y tendrá como presentador al comediante Jerrod Carmichael. Mientras tanto, está confirmada la presencia de algunas celebridades como Ana De Armas, Billy Porter, Colman Doming, Jamie Lee Curtis, Tracy Morgan y Quentin Tarantino, muchos de ellos nominados quienes también servirán como presentadores.

Quien sí estará ausente es el actor Brendan Fraser, nominado en la categoría de Mejor actor en una película dramática por “The Whale”. Como se recordará, el intérprete reveló en 2018 que fue acosado sexualmente en 2003 por el entonces presidente de la HFPA, Philip Berk, un incidente que le causó gran daño emocional.

¿A qué hora serán los Golden Globes?

La ceremonia de los Golden Globes tendrá lugar el 10 de enero del 2023 en el The Beverly Hilton de California a las 8 p.m. hora del Este / 5 p.m. hora del Pacífico y durará aproximadamente dos horas. En el Perú, la gala comenzará a las 8 p.m.

Aquí la hora en otros países de la región:

México: 7 p.m.

Perú: 8 p.m.

Ecuador: 8 p.m.

Colombia: 8 p.m.

Venezuela: 9 p.m.

Bolivia: 9 p.m.

Argentina: 10 p.m.

Chile: 10 p.m.

Brasil: 10 p.m.

España: 2 a.m. del 11 de enero.

¿En qué canal ver los Golden Globes?

Los Golden Globes se transmitirán a través de la señal de TNT (Movistar 102; Claro 22 y DirecTV 502). En los Estados Unidos, la ceremonia se transmitirá a través de la señal de NBC.

¿Quienes están nominados?

Desde hace varias décadas los Golden Globes han servido como campo de batalla para elegir lo mejor del cine y la televisión y este año no será la excepción, con series y películas compitiendo por uno de los codiciados premios.

En el lado televisivo, la serie con más nominaciones (5) en la ceremonia fue la comedia “Abbott Elementary”, transmitida por la cadena de señal abierta ABC. Mientras tanto, en las categorías cinematográficas el líder es la cinta “The Banshees of Inisherin” con ocho nominaciones, seguido por “Everything Everywhere All at Once” con seis, así como “Babylon” y “The Fabelmans” con cinco.

Aquí la lista de los nominados:

Mejor serie limitada de televisión, antología o película para Televisión

Black Bird

Dahmer

The Dropout

Pam and Tommy

The White Lotus: Sicily

Mejor actor en una Serie Limitada, Antología o Película para Televisión

Taron Egerton, Black Bird

Colin Firth, The Staircase

Andrew Garfield, Under the Banner of Heaven

Evan Peters, Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Sebastian Stan, Pam y Tommy

Mejor actor secundario en una Serie Limitada, Antología o Película para Televisión

F. Murray Abraham, The White Lotus

Domhnall Gleeson, The Patient

Paul Walter Hauser, Black Bird

Richard Jenkins, Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Seth Rogen, Pam y Tommy

Mejor actriz en una Serie Limitada, antología o película para televisión

Jessica Chastain, George y Tammy

Julia Garner, Inventando a Anna

Lily james, Pam y Tommy

Julia Roberts, Gaslit

Amanda Seyfried, La Abandonada

Mejor actriz secundaria en una Serie Limitada, antología o película para televisión

Jennifer Coolidge, The White Lotus

Claire Danes, Fleishman Is in Trouble

Daisy Edgar-Jones, Under the Banner of Heaven

Niecy Nash-Betts, Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer

Aubrey Plaza, The White Lotus

Mejor Serie de Televisión - Musical o Comedia

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Only Murders in the Building

Wednesday

Mejor actor en una Serie de Televisión - Musical o Comedia

Donald Glover, Atlanta

Bill Hader, Barry

Steve Martin, Only Murders in the Building

Martin Short, Only Murders in the Building

Jeremy Allen White, The Bear

Mejor actriz en una Serie de Televisión - Musical o Comedia

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Kaley Cuoco, THe Flight Attendant

Selena Gomez, Only Murders in the Building

Jenna Ortega, Wednesday

Jean Smart, Hacks

Mejor película - Idioma no inglés

RRR (India)

Todo tranquilo en el frente occidental (Alemania)

Argentina, 1985 (Argentina)

Cerrar (Bélgica)

Decisión de irse (Corea del Sur)

Mejor actriz secundaria en una serie de televisión de comedia musical o drama

Elizabeth Debicki, The Crown

Hannah Einbinder, Hacks

Julia Garner, Ozark

Janelle James, Abbott Elementary

Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary

Mejor actor secundario en una serie de televisión de comedia musical o drama

John Lithgow, The Old Man

Jonathan Pryce, The Crown

John Turturro, Severance

Tyler James Williams, Abbott Elementary

Henry Winkler, Barry

Mejor película

Pinocchio de Guillermo del Toro

Marcel the Shell With Shoes On

Puss in Boots: The Last Wish

Turning Red

Mejor partitura original - Película

Alexandre Desplat, Pinocho de Guillermo del Toro

Hildur Guðnadóttir, Women Talking

Justin Hurwitz, Babylon

John Williams, Los Fabelmans

Carter Burwell, The Banshees of Inisherin

Mejor guion: película

Todd Field, Tár

Tony Kushner y Steven Spielberg, The Fabelmans

Daniel Kwan, Daniel Scheinert, Everything Everywhere All at Once

Martin McDonagh, The Banshees of Inisherin

Sarah Polley, Women Talking

Mejor actriz en una serie de televisión - Drama

Emma D’Arcy, House of the Dragon

Laura Linney, Ozark

Imelda Staunton, The Crown

Hilary Swank, Alaska Daily

Zendaya, Euphoria

Mejor actor en una serie de televisión - Drama

Jeff Bridger, The Old Man

Kevin Costner, Yellowstone

Diego Luna, Andor

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Adam Scott, Severance

Mejor actor en una película musical o comedia

Diego Calva, Babylon

Daniel Craig, Glass Onion: A Knives Out Mystery

Adam Driver, White Noise

Colin Farrell, The Banshees of Inisherin

Ralph Fiennes, The Menu

Mejor película

Avatar: El camino del agua

Elvis

The Fabelmans

TárTop Gun: Maverick

Mejor director de película

James Cameron, Avatar: El camino del agua

Daniel Kwan y Daniel Scheinert, Todo en todas partes al mismo tiempo

Baz Luhrmann, Elvis

Martin McDonagh, The Banshees of Inisherin

Steven Spielberg, The Fabelmans

Mejor Serie de Televisión - Drama

Better Call Saul

The Crown

House of the Dragon

Ozark

Severance

Mejor actriz secundaria en película

Angela Bassett, Pantera Negra: Wakanda por siempre

Kerry Condon, The Banshees of Inisherin

Jamie Lee Curtis, todo en todas partes al mismo tiempo

Dolly De León, Triangle of Sadness

Carey Mulligan, She Said

Mejor actor secundaria en película

Brendan Gleeson, The Banshees of Inisherin

Barr Keoghan, The Banshees of Inisherin

Brad Pitt, Babylon

Ke Huy Quan, Todo en todas partes al mismo tiempo

Eddie Redmayne, The Good Nurse

Mejor Canción Original - Película

“Carolina”, Taylor Swift (Where the Crawdads Sing)

“Ciao Papa”, Guillermo del Toro & Roeban Katz (Pinocho de Guillermo del Toro)

“Hold My Hand”, Lady Gaga y Bloodpop (Top Gun: Maverick)

“Lift Me Up”, Tems, Ludwig Göransson, Rihanna y Ryan Coogler (Black Panther: Wakanda Forever)

“Naatu Naatu”, Kala Bhairava, MM Keeravani, Rahul Sipligunj (RRR)

Mejor actuación de un actor en una serie de televisión - Drama

Jeff Bridges, The Old Man

Kevin Costner, Yellowstone

Diego Luna, Andor

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Adam Scott, Severance

Mejor actuación de un actor en un papel secundario en cualquier película

Brendan Gleeson, The Banshees of Inisherin

Ke Huy Quan, Everything Everywhere All at Once

Barry Keoghan, The Banshees of Inisherin

Brad Pitt, Babylon

Eddie Redmayne, The Good Nurse

Mejor actriz en una película dramática

Cate Blanchett, Tár

Olivia Colman, Empire of Light

Viola Davis, The Woman King

Ana de Armas, Blonde

Michelle Williams, The Fabelmans

Mejor actor en una película dramática

Austin Butler, Elvis

Brendan Fraser, The Whale

Hugh Jackman, The Son

Bill Nighy, Living

Jeremy Pope, The Inspection

Mejor película musical o comedia

Babylon

The Banshees of Inisherin

Everything Everywhere All at Once

Glass Onion: A knieves out mystery

Triangle of sadness

Mejor actor en una película musical o comedia

Diego Calva, Babylon

Daniel Craig, Glass Onion: A knieves out mystery

Adam Driver, White Noise

Colin Farrell, The Banshees of Inisherin

Ralph Fiennes, The Menu

Mejor actriz en una película musical o comedia