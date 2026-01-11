Golden Globes 2026: ¿A qué hora inicia la gala de premiación?

La 83.º edición de los Globos de Oro se celebra este 11 de enero, la madrugada del domingo al lunes en España. Una batalla tras otra, la cinta de Paul Thomas Anderson, parte como favorita con nueve nominaciones, mientras que “The White Lotus” encabeza la lista de nominados en series de televisión. “Sirat”, la película española dirigida por Oliver Laxe, ha obtenido dos nominaciones.

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) premia con estos galardones a las mejores series y películas de 2025. Los Globos de Oro han sido considerados durante décadas como la antesala de los Oscar y son los premios más mediáticos de Hollywood tras los que entrega la Academia. La humorista Nikki Glaser será la encargada de presentar la gala por segundo año consecutivo.

“Sirat”, película original de Movistar Plus+ dirigida por Laxe, ha sido nominada en dos categorías: mejor película de habla no inglesa y mejor banda sonora, a cargo de Kangding Ray. El filme, la película elegida para representar a España en la categoría de mejor película internacional en la próxima edición de los Premios Oscar, ha pasado el primer corte y tiene posibilidades de estar entre las cinco nominadas finales a los galardones de la Academia de Hollywood cuyos candidatos se anunciarán el próximo 22 de enero.

Sirat compite en la categoría de mejor película de habla no inglesa y mejor banda sonora en los Globos de Oro. (Foto: Cannes)

La ceremonia de entrega de los Globos de Oro tendrá lugar en su escenario habitual, el hotel The Beverly Hilton de Beverly Hills, California, y arrancará a las 20:00 horas del domingo, según el horario de la Costa Este estadounidense y tres horas antes, a las 17:00 horas de la tarde, según el horario de la Costa Oeste. En Estados Unidos el evento será emitido por la cadena CBS y también podrá seguirse en streaming a través de la plataforma Paramount+.

En España podrá verse a través de Movistar Plus+. A las 00:30 comenzará la previa de la ceremonia, a partir de la una de la madrugada se podrá ver el desfile de estrellas por la alfombra roja y, posteriormente, la gala de entrega de los premios. En horario español, la ceremonia de los Globos de Oro arrancará a las 2:00 horas del lunes 12 de enero; una hora antes, a la una de la madrugada, en las Islas Canarias.

En Latinoamérica los espectadores podrán seguir la gala por el canal de televisión de pago TNT y en la plataforma de streaming HBO Max desde las 19:00 horas del domingo si se encuentran en México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras o Nicaragua; desde las 20:00 horas si se trata de espectadores en Colombia, Cuba, Ecuador, Panamá o Perú; desde las 21:00 horas si se encuentran en Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana o Venezuela; y desde las 22:00 horas en Argentina, Chile, Brasil Paraguay o Uruguay.

Nikki Glaser, por segundo año consecutivo, estará a cargo de la conducción de los Globos de Oro. (Foto: Instagram)

En las categorías cinematográficas, Una batalla tras otra, el filme dirigido por Paul Thomas Anderson, lidera con nueve nominaciones, seguida de cerca por Valor Sentimental de Joachim Trier y Los pecadores de Ryan Coogler, que han obtenido ocho y siete nominaciones respectivamente.

En cuanto a las series de televisión, The White Lotus cuenta con seis nominaciones, lo que la sitúa a la cabeza de las ficciones nominadas, seguida de Adolescencia, nominada en cinco categorías. Le siguen de cerca Solo asesinatos en el edificio y Separación, que empatan con cuatro nominaciones. Esta última y The White Lotus competirán en la categoría de mejor serie dramática junto a The Pitt, Pluribus, La diplomática y Slow Horses.

Con información de Europa Press