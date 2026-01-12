Golden Globes 2026: Conato de incendio tras bambalinas generó tensión en la gala

Durante la ceremonia de los Golden Globes 2026, un conato de incendio se desató brevemente detrás del escenario, generando momentos de tensión entre el personal de producción antes de que el fuego fuera controlado rápidamente.

El incidente ocurrió en la sala de prensa tras bastidores del evento, celebrado el 11 de enero de 2026 en el Beverly Hilton Hotel en Beverly Hills, cuando un miembro del equipo de catering derribó accidentalmente un soporte de café encendido.

Según los reportes y un video compartido por el periodista Chris Gardner en X, este aparato se prendió fuego por un momento y el humo subió alrededor de las cortinas, pero el personal reaccionó de inmediato para extinguir las llamas sin que se reportaran heridos.

Amago de incendio tras bambalinas generó tensión en la gala de los Golden Globes 2026. (Foto: Captura de video)

“Se evitó una crisis en la sala de prensa tras bambalinas de los #GoldenGlobes cuando el personal de catering volcó un portavasos y se encendió el sterno que había debajo”, compartió Gardner vía X.

Crisis averted inside #GoldenGlobes backstage press room as catering knocked over a coffee holder and the sterno underneath was lit. For a brief moment, the carpet was on fire and smoke wafted up around the curtains. They put it out quickly fortunately. Yikes! pic.twitter.com/FTFixnZppT — Chris Gardner (@chrissgardner) January 12, 2026

Este incidente no afectó la transmisión ni la continuidad de la gala principal, que se desarrolló con normalidad en el salón principal, mientras los presentadores y galardonados continuaban con la entrega de premios.

Este suceso se produjo en una noche llena de momentos destacados de la industria del entretenimiento, incluyendo reconocimientos a actores, cineastas y producciones cinematográficas y televisivas, reafirmando la importancia de los Golden Globes como apertura de la temporada de premios.