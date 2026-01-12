Escuchar
Amago de incendio tras bambalinas generó tensión en la gala de los Golden Globes 2026. (Foto: AFP / Captura de video)

Durante la ceremonia de los Golden Globes 2026, un conato de incendio se desató brevemente detrás del escenario, generando momentos de tensión entre el personal de producción antes de que el fuego fuera controlado rápidamente.

Golden Globes 2026: Conato de incendio tras bambalinas generó tensión en la gala
