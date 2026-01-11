Escuchar
(2 min)
Protagonizada por Wagner Moura, "El agente secreto" también ganó el premio mayor en el Festival de Cine de Lima 2025. (Foto: Difusión)

Protagonizada por Wagner Moura, "El agente secreto" también ganó el premio mayor en el Festival de Cine de Lima 2025. (Foto: Difusión)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Protagonizada por Wagner Moura, "El agente secreto" también ganó el premio mayor en el Festival de Cine de Lima 2025. (Foto: Difusión)
Protagonizada por Wagner Moura, "El agente secreto" también ganó el premio mayor en el Festival de Cine de Lima 2025. (Foto: Difusión)
/ Vitrine Filmes
Por Redacción EC

Esta es la categoría de los Golden Globes 2026 (Globos de oro) que tiene un equivalente directo en los Oscars. La noche del domingo 11 de enero, se supo que “El agente secreto” se llevó el premio a Mejor película no hablada en inglés.

Golden Globes 2026: “El agente secreto” gana el premio a Mejor película no hablada en inglés
Cine

Golden Globes 2026: “El agente secreto” gana el premio a Mejor película no hablada en inglés

Golden Globes 2026: “Las guerreras del K-pop” gana el premio a Mejor película animada
Cine

Golden Globes 2026: “Las guerreras del K-pop” gana el premio a Mejor película animada

Golden Globes 2026 EN VIVO: “Una batalla tras otra” lleva la delantera con tres estatuillas
Cine

Golden Globes 2026 EN VIVO: “Una batalla tras otra” lleva la delantera con tres estatuillas

Globos de oro 2026: la lista completa de ganadores
Cine

Globos de oro 2026: la lista completa de ganadores