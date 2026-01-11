Golden Globes 2026: “El agente secreto” gana el premio a Mejor película no hablada en inglés

Esta es la categoría de los Golden Globes 2026 (Globos de oro) que tiene un equivalente directo en los Oscars. La noche del domingo 11 de enero, se supo que “El agente secreto” se llevó el premio a Mejor película no hablada en inglés.

El evento, realizado en el icónico hotel Beverly Hilton, destacó la calidad sobresaliente de esta obra, bajo la dirección de Kleber Mendonça Filho y con las actuaciones de Wagner Moura, Maria Fernanda Cândido, Udo Kier, Gabriel Leone, entre otros.

Luego de darse a conocer el fallo, el cineasta brasileño subió al escenario para recoger la estatuilla, una de las más esperadas de la ceremonia donde también compitió cine de España, Noruega, Corea del Sur, Tunez y Francia.

“Estoy feliz de poder saludar a todos los que nos ven en Brasil. Gracias Neon y el Festival de Cine de Cannes. Agradezco a quienes hicieron que esta película sea la más exitosa en nuestro país”, dijo el director Kleber Mendonça Filho. “Gracias a Wagner Moura, qué gran actor, y lo mejor que le puede pasar es que también sea mi gran amigo”, agregó.

“Este es un momento muy importante para hacer películas en Estados Unidos y los cineastas jóvenes sigan haciendo películas, gracias”, añadió el cineasta brasileño en el poco tiempo que le quedó apenas sonó la música de cierre del discurso.

Protagonizada por Wagner Moura, "El agente secreto" también ganó el premio mayor en el Festival de Cine de Lima 2025. (Foto: Difusión) / Vitrine Filmes

“El agente secreto” es una película brasileña de corte neo-noir y drama que sigue a un hombre envuelto en una red de espionaje, paranoia y violencia soterrada. La historia se despliega en un clima de amenaza constante; y ha tenido crítica positiva tras su paso por festivales.

¿Qué películas de habla no inglesa estuvieron nominadas a los Golden Globes?

“It Was Just An Accident” (Francia) : Vahid, un modesto mecánico iraní, se ve repentinamente forzado a rememorar su tiempo entre rejas a raíz de un encuentro casual.

: Vahid, un modesto mecánico iraní, se ve repentinamente forzado a rememorar su tiempo entre rejas a raíz de un encuentro casual. “No Other Choice” (Corea): Para conseguir el trabajo que necesita, un hombre hará lo que sea, incluyendo matar a la competencia. Con Lee Byung-hun, Son Ye-jin, Park Hee-soon, etc. Dirige el coreano Park Chan-wook.

Para conseguir el trabajo que necesita, un hombre hará lo que sea, incluyendo matar a la competencia. Con Lee Byung-hun, Son Ye-jin, Park Hee-soon, etc. Dirige el coreano Park Chan-wook. “The Secret Agent” (Brasil) : Un exprofesor se ve atrapado en medio de las presiones del régimen militar brasileño de los años 70.

: Un exprofesor se ve atrapado en medio de las presiones del régimen militar brasileño de los años 70. “Sentimental Value” (Noruega) : De Joachim Trier, sigue a dos hermanas mientras lidian con su padre cineasta, un hombre que estuvo ausente. Con Stellan Skarsgard y Renate Reinsve.

: De Joachim Trier, sigue a dos hermanas mientras lidian con su padre cineasta, un hombre que estuvo ausente. Con Stellan Skarsgard y Renate Reinsve. “Sirāt” (España) : La historia de un padre y su hijo que llegan a una fiesta rave en las montañas del sur de Marruecos buscando a su hija desaparecida. Dirige Óliver Laxe.

: La historia de un padre y su hijo que llegan a una fiesta rave en las montañas del sur de Marruecos buscando a su hija desaparecida. Dirige Óliver Laxe. “The Voice of Hind Rajab” (Túnez): Muestra el intento de salvar a Hind Rajab, una niña palestina de seis años atrapada en un coche bajo fuego en la Franja de Gaza. Basada en hechos reales. Dirige Kaouther Ben Hania.

¿Quién presentó los Golden Globes 2026?

La comediante Nikki Glaser regresó este año como anfitriona de la gala, una decisión confirmada desde marzo de 2025 tras el éxito de su participación anterior. Aunque su estilo irreverente le ha generado apoyo, su conducción sigue generando debate.

Y es que, Glaser es conocida por un humor ácido para temas sensibles. En la edición pasada, por ejemplo, generó controversia con bromas directas sobre figuras envueltas en escándalos legales, como Sean “Diddy” Combs.

¿En dónde y cómo se pudo ver los Golden Globes desde Perú en 2026?

Organizados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, los Globos de Oro celebran la excelencia en el cine y la televisión, consolidándose históricamente como un termómetro clave para el resto de la temporada de premios.

La 83.ª edición de los Golden Globes 2026 se transmitió en vivo a partir de las 8:00 p. m. a través de la plataforma de streaming HBO Max y el canal de televisión por cable TNT.