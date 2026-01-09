Golden Globes 2026 EN VIVO: hora, canal y todo sobre los premios de cine y televisión

Los Golden Globes vuelven a colocar a Hollywood en el centro de la conversación sobre cine y televisión, con nominadas como “Una batalla tras otra”, “Las guerreras del K-pop” y “Adolescencia”. Pero la lista enumera otras grandes producciones a la cabeza de gigantes como HBO y Netflix.

Los Golden Globe Awards se entregan desde 1944 y reconocen lo mejor del cine y la televisión. Sus resultados suelen influir en campañas mediáticas y posicionan a los protagonistas del evento en la industria de las artes a nivel mundial.

A continuación, te contamos todo lo que debes saber de los Golden Globes 2026: fecha, horarios, dónde ver la gala, quién la conduce, cuáles son las películas y series favoritas, entre otros detalles de la edición.

Golden Globes 2026: ¿cuándo son los premios?

Leonardo Di Caprio interpreta a un revolucionario estadounidense retirado en "Una batalla tras otra". (Foto: Difusión)

La ceremonia de los Golden Globe Awards 2026 se celebrará el domingo 11 de enero en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles. La gala no solamente marcará el inicio oficial de la temporada de premios rumbo a la premiación de los Oscar y los Emmy, sino que también define lo mejor del año frente al debate de los amantes del cine, las series y las celebridades.

La gala da continuidad a la temporada de premios que tuvo su previa una semana antes con los Critics Choice Awards, celebrados el 4 de enero.

Golden Globes de Oro 2026: ¿A qué hora ver los premios?

La transmisión en vivo comenzará a las 8:00 p.m. (hora peruana). La alfombra roja podrá seguirse desde una hora antes, con la llegada de las estrellas, entrevistas y los primeros momentos virales de la noche.

Horarios de transmisión en Latinoamérica:

7:00 p.m. – México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua

– México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua 8:00 p.m. – Perú, Colombia, Ecuador y Panamá

9:00 p.m. – Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico y Paraguay

10:00 p.m . – Argentina, Chile, Uruguay y Brasil

. – Argentina, Chile, Uruguay y Brasil 2:00 a.m. - España

¿Dónde ver los Golden Globes 2026 en vivo?

En Estados Unidos, la ceremonia se transmitirá en vivo a través de CBS y la plataforma de streaming Paramount+. En Latinoamérica, el evento podrá verse mediante el canal TNT y la plataforma de streaming HBO Max, que ofrecerán la cobertura completa de la gala, incluyendo la alfombra roja y la entrega de premios. La repetición queda grabada durante unos días en la plataforma hasta su retiro.

Adicionalmente el canal E! Entertainment realizará una cobertura de la alfombra roja de la ceremonia desde las 6:00 p.m.

¿Quién conducirá los Golden Globes 2026?

La anfitriona de la gala será la comediante estadounidense Nikki Glaser, quien regresa como presentadora tras la buena recepción de su desempeño en la edición anterior.

Nikki Glaser en la gala de los Globos de Oro 2025. (Foto: Rich Polk / Getty Images) / Rich Polk/GG2025

Su retorno fue anunciado oficialmente en marzo de 2025. Algunos de sus presentaciones se encuentran en streaming: “Nikki Glasser: Algún Día Morirás” (HBO Max) y “Nikki Glasser: Impecablemente obcena” (HBO Max).

Un año excepcional para el cine y la televisión

Tras una profunda crisis institucional y un proceso de reformas, la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, que entrega los Golden Globes, diversificó su base de periodistas internacionales especializados en cine y televisión, bajo nuevas normas de gobernanza y supervisión. Estos cambios buscan reforzar la transparencia, tras las acusaciones de sobornos y falta de diversidad en la elección de los jurados.

En la lista de nominados conviven cine de autor, grandes producciones de estudio, animación, películas extranjeras, entre otros. Filmes como “Una batalla tras otra”, del prestigioso cineasta Paul Thomas Anderson; “Sinners”, una historia de ciencia ficción sobre la memoria afroamericana; y “Frankenstein”, dirigida por el mexicano migrante Guillermo del Toro, llegan como algunas de las grandes protagonistas de la noche. En tanto, en televisión, destacan títulos como “The White Lotus” y “Pluribus”, de Apple TV, y “Adolescencia” de Netflix.

Más adelante, la lista completa de nominados a los Golden Globes 2026.

¿Quiénes son los homenajeados de los Golden Globes 2026?

La edición 2026 incluirá dos reconocimientos honoríficos de alto perfil:

Premio Cecil B. DeMille: Helen Mirren, en reconocimiento a su trayectoria cinematográfica. La actriz, ganadora del Oscar por “La reina”, suma este homenaje a su carrera.

Helen Mirren, en reconocimiento a su trayectoria cinematográfica. La actriz, ganadora del Oscar por “La reina”, suma este homenaje a su carrera. Premio Carol Burnett: Sarah Jessica Parker, por sus contribuciones a la televisión, especialmente por su papel icónico en “Sex and the City” y su trabajo como productora.

Nominados a los Golden Globes 2026

CATEGORÍAS DE CINE

Mejor Película de Drama

“Frankenstein” (Netflix)

“Hamnet” (Focus Features)

“It Was Just An Accident” (Neon)

“The Secret Agent” (Neon)

“Sentimental Value” (Neon)

“Sinners” (Warner Bros. Pictures)

Mejor Película Musical o Comedia

“Blue Moon” (Sony Pictures Classics)

“Bugonia” (Focus Features)

“Marty Supreme” (A24)

“No Other Choice” (Neon)

“Nouvelle Vague” (Netflix)

“Una batalla tras otra” (Warner Bros. Pictures)

Mejor Película Animada

“Arco” (Neon)

“Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – Infinity Castle" (Ufotable)

“Elio” (Disney)

“Las guerreras del k-pop” (Netflix)

“Little Amélie or The Character of Rain” (GKIDS)

“Zootopia 2″ (Disney)

Logro Cinematográfico y de Taquilla

“Avatar: Fuego y Cenizas”

“F1″

“Las guerreras del k-pop”

“Mission: Impossible – The Final Reckoning"

“Sinners”

“Weapons”

“Wicked: For Good”

“Zootopia 2″

Mejor Película en Lengua No Inglesa

“It Was Just An Accident” (FRANCIA)

“No Other Choice” (COREA DEL SUR)

“O agente secreto” (BRASIL)

“Sentimental Value” (NORUEGA)

“Sirāt” (ESPAÑA)

“The Voice of Hind Rajab” (TÚNEZ)

Actriz en Película de Drama

Jessie Buckley (“Hamnet”)

Jennifer Lawrence (“Die My Love”)

Renate Reinsve (“Sentimental Value”)

Julia Roberts (“After the Hunt”)

Tessa Thompson (“Hedda”)

Eva Victor (“Sorry, Baby”)

Actor en Película de Drama

Joel Edgerton (“Train Dreams”)

Oscar Isaac (“Frankenstein”)

Dwayne Johnson (“The Smashing Machine”)

Michael B. Jordan (“Sinners”)

Wagner Moura (“The Secret Agent”)

Jeremy Allen White (“Springsteen: Deliver Me From Nowhere”)

Tras años como estrella de éxitos de taquilla, Dwayne Johnson da un giro hacia un papel más dramático en The Smashing Machine.

Actriz en Película de Musical o Comedia

Rose Byrne (“If I Had Legs I’d Kick You”)

Cynthia Erivo (“Wicked: For Good”)

Kate Hudson (“Song Sung Blue”)

Chase Infiniti (“Una batalla tras otra”)

Amanda Seyfried (“The Testament of Ann Lee”)

Emma Stone (“Bugonia”)

Actor en Película de Musical o Comedia

Timothée Chalamet (“Marty Supreme”)

George Clooney (“Jay Kelly”)

Leonardo DiCaprio (“Una batalla tras otras”)

Ethan Hawke (“Blue Moon”)

Lee Byung-Hun (“No Other Choice”)

Jesse Plemons (“Bugonia”)

Actriz de Reparto de Película

Emily Blunt (“The Smashing Machine”)

Elle Fanning (“Sentimental Value”)

Ariana Grande (“Wicked: For Good”)

Inga Ibsdotter Lilleaas (“Sentimental Value”)

Amy Madigan (“Weapons”)

Teyana Taylor (“Una batalla tras otra”)

Actor de Reparto de Película

Benicio del Toro (“Una batalla tras otra”)

Jacob Elordi (“Frankenstein”)

Paul Mescal (“Hamnet”)

Sean Penn (“Una batalla tras otra”)

Adam Sandler (“Jay Kelly”)

Stellan Skarsgård (“Sentimental Value”)

Mejor Dirección de Película

Paul Thomas Anderson (“Una batalla tras otra”)

Ryan Coogler (“Sinners”)

Guillermo del Toro (“Frankenstein”)

Jafar Panahi (“It Was Just An Accident”)

Joachim Trier (“Sentimental Value”)

Chloé Zhao (“Hamnet”)

Mejor Guion de Película

Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)

Ronald Bronstein & Josh Safdie (Marty Supreme)

Ryan Coogler (Sinners)

Jafar Panahi (It Was Just An Accident)

Eskil Vogt & Joachim Trier (Sentimental Value)

Chloé Zhao & Maggie O’Farrell (Hamnet)

Mejor Banda Sonora

Alexandre Desplat (“Frankenstein”)

Ludwig Göransson (“Sinners”)

Jonny Greenwood (“Una batalla tras otra”)

Kangding Ray (“Sirāt”)

Max Richter (“Hamnet”)

Hans Zimmer (“F1″)

Mejor Canción Original

“Dream As One” – Avatar: Fire and Ash

“Golden” – Kpop Demon Hunters

“I Lied to You” – Sinners

“No Place Like Home” – Wicked: For Good

“The Girl in the Bubble” – Wicked: For Good

“Train Dreams” – Train Dreams

CATEGORÍAS DE TELEVISIÓN

Mejor Serie de Drama

“The Diplomat”

“The Pitt”

“Pluribus”

“Severance”

“Slow Horses”

“The White Lotus”

Mejor Serie de Musical o Comedia

“Abbott Elementary”

“The Bear”

“Hacks”

“Nobody Wants This”

“Only Murders in the Building”

“The Studio”

Mejor Serie Limitada o Antología

“Adolescence”

“All Her Fault”

“The Beast in Me”

“Black Mirror”

“Dying for Sex”

“The Girlfriend”

Actriz en Serie de Drama

Kathy Bates (“Matlock”)

Britt Lower (“Severance”)

Helen Mirren (“Mobland”)

Bella Ramsey (“The Last of Us”)

Keri Russell (“The Diplomat”)

Rhea Seehorn (“Pluribus”)

Actor en Serie de Drama

Sterling K. Brown (“Paradise”)

Diego Luna (“Andor”)

Gary Oldman (“Slow Horses”)

Mark Ruffalo (“Task”)

Adam Scott (“Severance”)

Noah Wyle (“The Pitt”)

El ganador del Emmy Noah Wyle vuelve a asumie el rol protagonista del Dr. Michael "Robby" Robinavitch a lo largo de la segunda temporada de la serie médica "The Pitt" (Foto: Warner Bros. Television)

Actriz en Serie de Musical o Comedia

Kristen Bell (“Nobody Wants This”)

Ayo Edebiri (“The Bear”)

Selena Gomez (“Only Murders in the Building”)

Natasha Lyonne (“Poker Face”)

Jenna Ortega (“Wednesday”)

Jean Smart (“Hacks”)

Actor en Serie de Musical o Comedia

Adam Brody (“Nobody Wants This”)

Steve Martin (“Only Murders in the Building”)

Glen Powell (“Chad Powers”)

Seth Rogen (“The Studio”)

Martin Short (“Only Murders in the Building”)

Jeremy Allen White (“The Bear”)

Actriz en Serie Limitada o Telefilme

Claire Danes (“The Beast in Me”)

Rashida Jones (“Black Mirror”)

Amanda Seyfried (“Long Bright River”)

Sarah Snook (“All Her Fault”)

Michelle Williams (“Dying for Sex”)

Robin Wright (“The Girlfriend”)

Actor en Serie Limitada o Telefilme

Jacob Elordi (“The Narrow Road to the Deep North”)

Paul Giamatti (“Black Mirror”)

Stephen Graham (“Adolescence”)

Charlie Hunnam (“Monster: The Ed Gein Story”)

Jude Law (“Black Rabbit”)

Matthew Rhys (“The Beast in Me”)

Actriz de Reparto de Televisión

Carrie Coon (“The White Lotus”)

Erin Doherty (“Adolescence”)

Hannah Einbinder (“Hacks”)

Catherine O’Hara (“The Studio”)

Parker Posey (“The White Lotus”)

Aimee Lou Wood (“The White Lotus”)

Actor de Reparto de Televisión

Owen Cooper (“Adolescence”)

Billy Crudup (“The Morning Show”)

Walton Goggins (“The White Lotus”)

Jason Isaacs (“The White Lotus”)

Tramell Tillman (“Severance”)

Ashley Walters (“Adolescence”)

Mejor Stand-Up en Televisión

Bill Maher

Brett Goldstein

Kevin Hart

Kumail Nanjiani

Ricky Gervais

Sarah Silverman

Mejor Podcast