Escuchar
(2 min)
Globos de Oro de gran tamaño se exhiben antes del anuncio de las nominaciones a la 83.ª edición de los Globos de Oro en Beverly Hills, California (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Globos de Oro de gran tamaño se exhiben antes del anuncio de las nominaciones a la 83.ª edición de los Globos de Oro en Beverly Hills, California (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

Golden Globes 2026 EN VIVO: sigue el minuto a minuto de la ceremonia de premiación a lo mejor del cine y la TV
Cine

Golden Globes 2026 EN VIVO: sigue el minuto a minuto de la ceremonia de premiación a lo mejor del cine y la TV

“Estoy en un momento un poco complicado. Debo seguir unos tratamientos”: Magaly Solier reaparece con identidad y memoria en “Killapa Wawan”
Historias

“Estoy en un momento un poco complicado. Debo seguir unos tratamientos”: Magaly Solier reaparece con identidad y memoria en “Killapa Wawan”

Silencios familiares: nuestra reseña de la cinta “Valor sentimental”
Reseñas

Silencios familiares: nuestra reseña de la cinta “Valor sentimental”

Rumbo al Oscar 2026: ¿dónde ver las películas favoritas de la temporada de premios?
Tendencias

Rumbo al Oscar 2026: ¿dónde ver las películas favoritas de la temporada de premios?