Así como los Premios Oscar, los Golden Globes 2026 (Globos de Oro 2026) tienen una relación histórica con la música como parte central del cine. En la categoría de Mejor canción original, la edición 83 del premio reconoció a “Golden”, compuesta para la película “Las guerreras del k-pop”.

El anuncio se realizó durante la gala celebrada en el hotel Beverly Hilton, donde se destacó el trabajo artístico y narrativo del filme, dirigido por Maggie Kang y Chris Appelhans y respaldado por Netflix. Sigue disponible en la plataforma

Los votantes de los premios de cine y televisión coronaron a Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee y Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun, Kim Eun-jae (EJAE), Mark Sonnenblick en la categoría musical.

En "K-Pop Demon Hunters", un trío musical femenino compagina su vida como superestrellas del pop coreano con el rol secreto de cazadoras de demonios. (Foto: Sony Pictures Animation / Netflix)

Luego de conocerse el resultado, los galardonados subieron al escenario, entre los que estaban las cantantes surcoreanas que pasaron de ser personajes animados a convertirse en una banda real HUNTRIX (Rei Ami, EJAE y Audrey Nuna). Sin duda su presencia sugiere el impacto internacional de la cinta animada más popular de Netflix en 2025.

“Cuando quería ser una estrella del k-pop, me dijeron que mi voz no era lo suficientemente buena, así que ahora estoy aquí como cantante y compositora. Estoy orgullosa de inspirar a tantas niñas a través de mi música con esta canción”, señaló Ejae durante su discurso.

La cantante Ejae, acepta el premio a la Mejor canción original en los Golden Globes 2026, por su trabajo detrás de "Golden", de la película de Netflix, "KPop Demon Hunters". (Foto: AFP/Netflix)

Globos de Oro: ¿Quiénes fueron los nominados a Mejor canción original en película?

Con una película original para streaming el resto como estrenos de salas, los Golden Globes 2026 priorizaron la experiencia cinematográfica entre sus nominados.

A continuación, los detalles de las nominadas:

“Dream As One” – Avatar: Fire and Ash

“Golden” – Kpop Demon Hunters

“I Lied to You” – Sinners

“No Place Like Home” – Wicked: For Good

“The Girl in the Bubble” – Wicked: For Good

“Train Dreams” – Train Dreams

¿Quién presentó los Golden Globes 2026?

La comediante Nikki Glaser regresó este año como anfitriona de la gala, una decisión confirmada desde marzo de 2025 tras el éxito de su participación anterior. Aunque su estilo irreverente le ha generado apoyo, su conducción sigue generando debate.

Y es que, Glaser es conocida por un humor ácido para temas sensibles. En la edición pasada, por ejemplo, generó controversia con bromas directas sobre figuras envueltas en escándalos legales, como Sean “Diddy” Combs.