La película de Netflix, "Las guerreras del k-pop" ("K-Pop Demon Hunters"), se posicionó durante semanas en la lista de películas más vistas en Netflix. (Foto: AP)

Por Redacción EC

Así como los Premios Oscar, los Golden Globes 2026 (Globos de Oro 2026) tienen una relación histórica con la música como parte central del cine. En la categoría de Mejor canción original, la edición 83 del premio reconoció a “Golden”, compuesta para la película “Las guerreras del k-pop”.

