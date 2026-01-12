Golden Globes 2026: “Kpop Demon Hunters” se alzó con dos galardones

Escuchar
(2 min)
“Kpop Demon Hunters” se alzó con dos galardones en los Globos de Oro 2026. (Foto: Etienne Laurent / AFP)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

/ ETIENNE LAURENT
Por Redacción EC

El fenómeno musical ‘Kpop Demon Hunters’ continuó este domingo con su carrera triunfal y se alzó con dos premios, mejor canción original para ‘Golden’ y mejor película de animación, en la 83ª edición de los Globos de Oro.

