Golden Globes 2026: “One Battle After Another” parte como favorita en la ceremonia

El actor estadounidense Leonardo DiCaprio es el protagonista de "One Battle After Another", película del aclamado director Paul Thomas Anderson que se desarrolla a lo largo de 162 minutos de metraje (Foto: Warner Bros. Pictures)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

La alfombra roja de los Globos de Oro acoge este domingo el inicio de la temporada de premios en Hollywood, con “Una batalla tras otra”, de Paul Thomas Anderson, como favorita. La película, nominada en nueve categorías, es la principal candidata para llevarse los galardones a la mejor comedia y al mejor director.

