El elenco de “Pataclaun” se reúne nuevamente y esta vez con el respaldo de Disney. Carlos Alcántara, Gonzalo Torres y Wendy Ramos forman parte de la nueva película “El año del tigre”, producción dominicana a cargo del director Yasser Michelén que se estrena en cines el próximo jueves 30 de marzo.

La película de suspenso y comedia cuenta con la participación de Gonzalo Torres y Wendy Ramos, quienes nos cuentan acerca de filmar su primer proyecto para Star+, el irreverente guion de la cinta y más.

“La trama gira en torno a una pareja dueños de un chifa al cual le va bastante mal. Ellos tendrán que superar obstáculos como un inspector municipal corrupto, un prestamista bastante duro, los chismes de barrio y más [problemas]”, comenta Torres en conversación con El Comercio. Él compartió algunos detalles sobre su experiencia en la película y los retos que enfrentó durante la grabación, junto a Wendy Ramos, quien tiene un pequeño pero destacado rol.

Pese a que la comedia destaca como género, la cinta también puede ser clasificada como un thriller de suspenso que abarcan temas controversiales como infidelidad, la violación y hasta la propia muerte. Los diversos ángulos ayudan a cautivar la atención del espectador, pero también espantaron a los actores al recibir el guion.

“Cuando recibí el guion me asusté, porque era bien extraño, podía salir muy mal o muy bien. Me arriesgué y acepté. Fui a ver la película rezándole a Dios, pero el resultado final me gustó muchísimo”, dijo Ramos acerca de su experiencia en la cinta.

Ambos destacaron el trabajo de la producción y además hablaron sobre las críticas que señalan que siempre contratan a los mismos actores en las películas peruanas: “Dicen que siempre salen los mismos, ¿pero has visto todas las películas? Si no quieres ver acá, anda mira allá, si no quieres vernos, anda allá, que hay un montón de cine que no estás viendo”, argumentó la escritora de “Diario de una vaca descarriada”.

Aunque la película próximamente estará disponible en Star+, insisten en que el público peruano vaya a verla a los cines para disfrutar la experiencia en la gran pantalla. Por el momento, Disney no ha anunciado la fecha de estreno en su plataforma de streaming.