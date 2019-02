"La gran aventura Lego 2" lidera la taquilla aunque rinde por debajo de lo esperado

"La gran aventura Lego 2" ("The LEGO Movie 2: The Second Part") lideró la taquilla estadounidense este fin de semana con una recaudación estimada de 34,4 millones de dólares, muy por debajo de las expectativas, informó hoy la web especializada Box Office Mojo.

► "La gran aventura Lego 2": repasamos la historia, logros y crisis del famoso juguete

Esa cifra coloca a la cinta de Warner Bros. unos 20 millones por debajo de las estimaciones originales de la industria y deja claro que el público no siente la misma fascinación por la historia que en febrero de 2014, cuando se lanzó la película original, que debutó con 69 millones de dólares.

"La gran aventura Lego 2". (Fuente: YouTube)

"The LEGO Batman Movie", estrenada en febrero de 2017, abrió con 53 millones de dólares, mientras que "The LEGO Ninjago Movie", estrenada en septiembre de ese año, obtuvo 20,4 millones de dólares en su primer fin de semana.

El segundo puesto fue para la comedia "What Men Want", con 19 millones de dólares.

Taraji P. Henson y Tracy Morgan son los protagonistas de esta cinta en la que el personaje de la actriz posee la habilidad de leer la mente a los hombres, un giro a la propuesta que ofreció "What Women Want" en el año 2000 con Mel Gibson como protagonista.

En la tercera plaza aparece el thriller "Cold Pursuit", con 10,8 millones de dólares. Liam Neeson sigue demostrando que es un género en sí mismo y en esta ocasión busca venganza tras el asesinato de su hijo.

La comedia "The Upside" logró la cuarta posición con 7,2 millones de dólares, apenas un descenso del 17 por ciento respecto a la semana anterior, lo que deja claro la buena acogida del filme entre el público tras varias semanas en cartelera.

La cinta examina la relación de amistad entre un multimillonario parapléjico y su cuidador, un hombre sin empleo con un pasado criminal que acepta el trabajo para redimirse. Bryan Cranston, Kevin Hart y Nicole Kidman lideran el reparto.

Por último, "Glass", de M. Night Shyamalan, certificó la quinta plaza con 5,8 millones de dólares.

La cinta, secuela de "Unbreakable" (2000) y que funciona al mismo tiempo como continuación de "Split" (2017), propone un choque entre los protagonistas de ambas historias, unos superhéroes sin capa cuyo enfrentamiento puede tener consecuencias desastrosas. Bruce Willis, Samuel L. Jackson y James McAvoy lideran el reparto de la obra.



(Fuente: EFE)