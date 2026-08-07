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Resumen

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“La última casa” se estrena el 7 de agosto por Netflix. (Foto: Netflix)
“La última casa” se estrena el 7 de agosto por Netflix. (Foto: Netflix)
Por Leslie A. Galván

La alfombra roja de Netflix pesa cada vez más. Ya no es solo un espacio de promoción de títulos sin trascendencia, como alegan los más críticos, sino un territorio donde se consagran artistas de todas las latitudes. En ese contexto, “La última casa” (“The Last House”), dirigida por el francés Louis Leterrier, se asoma como la gran apuesta de ciencia ficción de la plataforma para este 2026 y pone en el centro a una dupla magnética: la actriz coreano-estadounidense Greta Lee y el actor brasileño Wagner Moura.

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