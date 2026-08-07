La alfombra roja de Netflix pesa cada vez más. Ya no es solo un espacio de promoción de títulos sin trascendencia, como alegan los más críticos, sino un territorio donde se consagran artistas de todas las latitudes. En ese contexto, “La última casa” (“The Last House”), dirigida por el francés Louis Leterrier, se asoma como la gran apuesta de ciencia ficción de la plataforma para este 2026 y pone en el centro a una dupla magnética: la actriz coreano-estadounidense Greta Lee y el actor brasileño Wagner Moura.

La película sigue a una familia de cuatro miembros que amanece un día sin poder cruzar la puerta de su hogar para salir. Ann (Lee), Jason (Moura) y sus dos jóvenes hijos deberán sostener el refugio hecho prisión a pesar de la falta de recursos y la constante tensión de no saber qué está sucediendo afuera.

"La última casa" Ciencia ficción en Netflix Escribe “La última casa” Matthew Robinson, responsable de comedias ligeras con niños como “Love and Monsters” y “Dora y la ciudad perdida”, filme con el que la peruana Isabella Merced saltó a la fama internacional. Complementa el estilo de la película Leterrier, quien ya se ha movido en grandes maquinarias de Netflix, como “Los ilusionistas: Nada es lo que parece”, “Lupin” y “Fast X”. Con ellos, Netflix vuelve a su zona favorita: el suspenso y la ciencia ficción.

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¿Dónde y cuándo se estrena “La última casa”?

“La última casa” se estrena el 7 de agosto por Netflix

Greta Lee y Wagner Moura, la dupla de Netflix

“De niña, lo que más me gustaba ver y leer eran historias de supervivencia, así que esta película me atrajo de inmediato. Me encantan las preguntas que plantea sobre nuestro mundo y cómo elegimos vivir en él”, declaró Lee a Tudum, plataforma informativa de Netflix.

Greta Lee y Wagner Moura en el avant premiere de "La última casa" ("The Last House"). (Foto: Netflix)

La actriz está en plena expansión de su carrera. Hija de inmigrantes coreanos en Estados Unidos, a los 24 años debutó en Broadway en el cuerpo y mente de la alumna perfecta Marcy Park en “The 25th Annual Putnam County Spelling Bee”. Casi dos décadas después, el romance dirigido por Celine Song, “Past Lives”, la llevó al centro de la conversación de la crítica. Ese prestigio se ha equilibrado con apuestas más masivas, como su aparición en la última temporada de “The Morning Show” o su papel protagónico junto a Jared Leto en “Tron: Ares”.

“Me intrigó mucho la idea de lo que significaría despertar un día y estar físicamente encerrado en casa, sin siquiera entender por qué”, dice, por su parte, el actor Wagner Moura sobre su participación en “La última casa”. “Pienso en cómo reaccionaría mi propia familia ante algo así”, agrega.

Moura hizo historia al convertirse en el primer intérprete de su país en ser nominado al Óscar como mejor actor por su protagónico en “El agente secreto”. A diferencia de Lee, el actor construyó su fama internacional desde Latinoamérica, pero con ayuda de Netflix. Tras consolidarse en Brasil con “Tropa de élite” y otros proyectos, dio el salto definitivo al encarnar a Pablo Escobar en la serie “Narcos: Colombia”, fenómeno de la plataforma en 2015.

El director francés Louis Leterrier en el rodaje de "La última casa", película de Netflix. (Foto: Netflix)

Con “La última casa”, Netflix insiste en un género que no se agota (ahí están “Black Mirror” y “El problema de los tres cuerpos” como recordatorios de que el sci-fi sigue siendo laboratorio de ideas). Pero también apuesta por una dupla protagónica que se aleja del molde anglosajón tradicional: rostros que llegan desde distintos mapas culturales, pero que se vuelven familiares en las pantallas de todo el mundo.

Además de la dupla protagónica, “La última casa” arma su núcleo dramático con un elenco que refuerza la idea de familia sitiada. Noah Alexander Sosnowski y Riley Chung interpretan a los hijos de los personajes de Lee y Moura, y llegan con experiencia previa en títulos de acción y fantasía como “Sección 8” o “Los Juegos del Hambre: La Balada de los Pájaros Cantores y las Serpientes”. Alrededor de la cinta, se despliega un grupo de secundarios donde aparecen nombres como Emma Ho, Gabriel Barbosa, Sam Lerner, Audrey Anderson, Sid Edwards, Lewis Goody o Nancy Baldwin, repartidos entre vecinos, figuras de autoridad y presencias que rodean a la casa y alimentan el misterio.