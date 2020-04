Tras el rodaje de “The Suicide Squad”, James Gunn volverá a la dirección de una de las películas más esperadas del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU): “Guardianes de la Galaxia Vol. 3”. Esta tercera entrega contará con novedades para el equipo liderado por Star-Lord y una de ellas será la muerte de uno de sus miembros.

Así lo aseguró James Gunn a través de Instagram, cuando fue consultado por uno de sus seguidores acerca de la existencia de alguna muerte en la película. Un rotundo “sí” fue la respuesta del director estadounidense, aunque no precisó de quién se trataría.

Cabe recordar que este detalle no sería del todo sorprendente para los fans de “Guardianes de la Galaxia”, pues en sus anteriores entregas, las muertes fueron un recurso recurrente. Mientras que en la primera película fue Groot quien murió (aunque luego resucitó), en la segunda fue Yondu.

Las primeras hipótesis acerca del personaje que desaparecería en “Guardianes de la Galaxia Vol. 3” han recaído en Rocket, pues James Gunn ya había adelantado que el mapache será una parte importante de la película.

Finalmente, el director confesó no tener planes de estar al mando de una cuarta película de esta saga. “Nunca dije que no haría un Vol. 2, ya que planeé una trilogía desde el principio, si la primera película funcionaba. No tengo planes de hacer una cuarta”, respondió en Instagram.