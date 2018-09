¿"Guardianes de la galaxia 3" sin Drax? Batista vuelve a sembrar dudas

Para nadie es un secreto que Dave Bautista está muy molesto con Disney tras el despido de James Gunn, director de "Guardianes de la galaxia 3". Ahora que la película ha sido suspendida indefinidamente, todavía le preguntan del tema y él no duda en responder.

Las recientes declaraciones de Dave Bautista se dieron en el show del británico Jonathan Ross, donde consideró que la situación es muy "ácida".

"No estoy feliz por lo que han hecho con James Gunn. Están suspendiendo la película. La están suspendiendo indefinidamente. Para ser honesto contigo, no sé si quiero trabajar para Disney... He sido muy claro sobre el cómo me siento, no tengo miedo de admitirlo".



En ocasiones anteriores, Dave Bautista ha dicho que el despido de James Gunn por Disney ha sido "nauseabundo", además de que lo único que lo ataría a la compañía de entretenimiento es su contrato (romperlo le acarrearía altas multas). Incluso comparó a la multinacional con Donald Trump.

"¡¡Gracias Disney!! Haciendo a América Grande de nuevo (Make America Great Again)", dijo el actor en su cuenta de Twitter con tono claramente sarcástico, ya que -presuntamente- fueron los comentarios que hizo Gunn sobre Trump el motivo por el que blogueros conservadores volvieron a sacar a la luz sus horribles bromas.



La situación de "Guardianes de la galaxia 3" es complicada, pues James Gunn ya tenía escrito el guion. Con esta suspensión de actividades, Disney tiene tiempo para qué decidir con la franquicia que le demostró al mundo que no se necesitaban héroes conocidos para hacer mucho dinero en las pantallas.