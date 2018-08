"Guardianes de la galaxia 3" fue suspendida: aquí las posibles razones

Disney y Marvel han decidido suspender la producción de "Guardianes de la galaxia 3", según reporta la prensa norteamericana.

Un reciente artículo de The Hollywood Reporter cita a fuentes internas de ambas compañías –matriz y subsidiaria, respectivamente– que señalan que el personal a cargo de estas películas ha sido liberado de sus obligaciones y es libre de buscar otros trabajos.

La decisión se produce a más de un mes del polémico despido de James Gunn, quien fue separado del proyecto luego de que se hicieran públicos viejos 'tuits' de su autoría, en los que hacía bromas de mal gusto sobre temas sensibles. Gunn había dirigido las dos entregas anteriores de "Guardianes de la galaxia" y ya había terminado de escribir el guion de la tercera película.

Según indicaron los informantes a dicho medio, la suspensión de "Guardianes de la galaxia 3" será temporal y los ejecutivos a cargo estarían buscando un nuevo director para el largometraje.

Los rumores apuntan a que Taika Waititi, director de "Thor Ragnarok", sería el elegido por Marvel y Disney para tomar el lugar de Gunn. Una de las fuentes dijo a The Hollywood Reporter que Waititi tuvo una reunión reciente con los directivos de Marvel, pero se desconoce de qué proyecto en particular hablaron, por lo que no se han podido confirmar las especulaciones.

Antes de que James Gunn fuera echado, se había programado que "Guardianes de la galaxia 3" comenzara a filmarse en el último tercio de este año. Más allá del despido del director, Disney confirmó que la película seguiría usando el guion escrito por este.

La cancelación pone en duda el futuro de esta exitosa serie de películas, que hasta el momento ha recaudado más de 1.600 millones de dólares. Si el destino de los guardianes de la galaxia ya era incierto tras el final de "Avengers: Infinity War", la vida real muestra un panorama igual de desolador para ellos.