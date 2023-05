En una escena de “Guardianes de la galaxia Vol. 3″ [Guardians of the Galaxy Vol. 3], Rocket le pregunta a su creador, con la inocencia de la niñez, si será elegido para el “nuevo mundo” que este creará. El otro personaje, el High Evolutionary, lo mira con sorpresa, luego con curiosidad; contiene la risa con leves espasmos en el rostro. Luego, a gachas, se acerca al mapache sin despegarle los ojos y le dice: “Mírate: es como si hubieses sido armado por niños de dedos gordos. ¿Cómo podrías ser parte de una especie perfecta? Simplemente eras los errores de los que podíamos aprender y aplicar a las criaturas que realmente importaban. El lote 89 nunca estuvo destinado al nuevo mundo. Pudiste entender los funcionamientos complejos del sistema de filtración citoplásmica, ¿pero no pudiste entender eso?” Un discurso largo, típico de villano clásico, pero dicho con los suficientes matices, con una pizca de compasión incluso, antes de sumergirse en la crueldad. Todos esos detalles hablan de la clase de actor que es Chukwudi Iwuji (48), “Chuck” para los amigos. Hijo de diplomáticos criado entre su natal Nigeria, Etiopía y el Reino Unido y economista de formación por Yale que se decantó por la actuación. Salvo su papel en la serie “Peacemaker” de HBO Max, también de superhéroes, solo hay un puñado de series y películas donde participó. La amplitud de su obra está en sus dos décadas como actor de teatro, sea en el West End de Londres, el Broadway de Nueva York o incluso una cárcel de máxima seguridad como parte de una iniciativa humanitaria. Para él no hay escenario pequeño, no hay papel demasiado humilde. A continuación, su testimonio. Chukwudi Iwuji como el Alto Evolucionador en la película “Guardianes de la Galaxia Vol. 3″ (Foto: Marvel Studios) — ¿Cómo se siente, Sr. Iwuji? Se lo pregunto porque, supongo, estas últimas semanas han sido las más intensas de su vida ¿cierto? Estás muy en lo cierto. Por fin siento que estoy aterrizando. Ha sido muy intenso, pero de una manera genial. Estaba bastante exhausto porque tuvimos una gira de prensa muy grande, pero ha sido el momento más emocionante de mi carrera y, junto con ello, de mi vida. Todavía estoy flotando un poco, pero lo disfruto tanto como puedo [risas]. —De hecho esa era mi siguiente pregunta, si lo está disfrutando. Porque la gente aprecia su performance como este tremendo y malvado antagonista de Marvel. Oh, sí. No me gusta leer reseñas cuando estoy actuando o estoy tan cerca de [lanzarse] un proyecto, pero he estado escuchando una respuesta sorprendente, la gente me ha estado enviando mensajes de felicitación. Mis amigos, familia, mi equipo, incluso mi esposa: siguen enviándome pequeños artículos de lo que dijo la gente [risas], así que sé que ha sido muy positivo y creo que estoy listo, ahora que la película en cartelera y todo, para sentarme y leer lo que la gente sintió. —El último par de décadas los antagonistas son aclamados por ser personajes complejos que puedes amar y también odiar. Pero su personaje es un villano clásico, malo hasta los huesos. [Risas] Me gusta eso, él es un villano clásico. Creo que tienes que amar odiarlo, quieres ver más de él pero no tengo interés en que la gente simpatice con él. No hay nada simpático en él. Es una fuerza maligna y es destructivo, pero también es muy inteligente y poderoso, y esas son cosas muy seductoras. Estoy feliz por dejar a la gente la sensación de que realmente odian a esta persona, pero también parece ser que quieren ver más y más de él al mismo tiempo. —Se siente satisfecho con su trabajo. Nunca estoy satisfecho, esa es la maldición de ser un artista [risas], pero estoy muy feliz de lo que James [Gunn, el director] y yo intentábamos hacer. Parece que ha calado en la gente, estoy muy feliz que la gente haya visto un tipo diferente de villano de lo que han visto los últimos 10, 12 años en el universo [Marvel] en general. Estoy feliz de que representa esta fuerza muy poderosa que también reconocemos en nuestras vidas. "No tengo interés en que la gente simpatice con mi personaje. No hay nada simpático en él. Es una fuerza maligna". Chukwudi Iwuji, actor. —Sr. Iwuji, veo a su High Evolutionary como el personaje de una obra. ¿Cuánto le ha influenciado su carrera teatral en este rol? Soy un actor que empezó en el teatro, lo he hecho por 20 años, así que por supuesto mi trabajo va a reflejar mis experiencias y, cuando leí este personaje, hay algo que vi inmediatamente: es muy shakespeariano, muy trágico, muy grande, muy operático y muy humano también. La peor parte de la humanidad fue expresada en este tipo. Requerí mucho de mis habilidades. Él explica mucho [sus planes], pero no debería parecerlo, debería parecer interesante. Y mucho de Shaekspeare es exposición, tratar de encontrar la forma de hacerlo parecer interesante y sustancioso. Había una grandeza en él que, si podía interpretarla y que la capte la cámara, entonces tenemos algo interesante. —Me parece triste que la mayoría de personas no pueda ver sus actuaciones del teatro por la naturaleza efímera del medio. Eso es lo hermoso y triste de los teatros. Para la gente que fue está en sus recuerdos, ¿verdad? No es que puedan seguir viendo la película [otra vez]. Vive en sus recuerdos, crece de una manera mágica y le dicen a la gente de eso, ese boca a boca; la tradición. Esa es la naturaleza [del medio]. Pero creo que hay algo hermoso en escuchar a la gente hablar de ello porque no lo pudiste ver tu mismo, hay algo mágico en esa historia oral. Chukwudi Iwuji como el High Evolutionary en "Guardians of the Galaxy Vol. 3". El actor nigeriano es la pesadilla de Rocket (Bradley Cooper) en este final de la saga. / Marvel Studios —Leí que interpretó “Hamlet” en cárceles. Tengo un amigo que ha trabajado actividades culturales en prisiones y me habla de la soledad y el vacío que la gente siente allí. ¿Puede una obra de teatro ayudar a las personas enfrentar la soledad de la reclusión? No sé si puedo responder eso porque no puedo imaginar cómo es experimentarlo. Pero cuando llevé “Hamlet” fue el gran evento del año, lo estaban esperando. Llenaban [los sitios] y escuchaban con tanta atención. Recuerdo hacer ciertas escenas, y Hamlet es sobre la vida y la muerte, el suicidio. Y recuerdo haber dicho el discurso del “ser o no ser”, con el tema de una sobredosis, y recuerdo haber visto un interno en Rikers, ¡en Rikers! que es una prisión notoria; solo me miraba y decía “no lo hagas, no lo hagas”. Él aún apreciaba el valor de la vida. Esa habilidad de conectar con el mundo exterior por medio de nosotros, llevándoles la obra, es una cosa maravillosa de experimentar. —Ahora que habla de Shaekspeare, escrito hace 400 años y aun relevante, ¿De qué manera le gustaría que la gente del futuro recuerde su interpretación en “Guardianes 3″? Primero que nada me gustaría ser recordado, eso es importante [risas]. Pero creo que diste al clavo en tu pregunta sobre el villano clásico. Yo crecí viendo villanos clásicos, amando verlos, desde Drácula; ver esta gente que conduce la historia de una manera peligrosa. Solo me gustaría ser parte de la conversación, como dijiste, que dentro de años y años a partir de ahora la gente vea al High Evolutionary y piense “oh, Dios, este tipo es malvado” y sabré que hice mi trabajo [risas]. ✦ La entrevista termina, pero antes el actor nos regala un momento que, por lo general, queda detrás de cámaras. Le preguntamos su frase favorita de Shakespeare, a lo que él guarda silencio, busca en sus memorias y habla bajito. ¿Está entrando al espacio mental de la actuación? Tal vez. Pero sí es seguro que, con las manos al frente, crea un muro entre la realidad y su realidad. O, como implica la frase que dirá, está sosteniendo algo: Ofrecer a la naturaleza un espejo en que vea la virtud de su propia forma, el vicio de su propia imagen*. “Me gusta eso, porque es lo que hacemos”, dice Iwuji sin una pizca de maldad. Conoce más "Guardians of the Galaxy Vol. 3" La película está disponible en cines de todo el mundo. Próximamente llegará a la plataforma Disney+.

Sobre la foto abridora: Chukwudi Iwuji, caracterizado como el High Evolutionary de "Guardianes de la galaxia Vol. 3". En la foto, junto a su fiel perro, Cicero. Foto: Chukwudi Iwuji en Instagram.