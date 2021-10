“Guardianes de la Galaxia Vol. 3″ (”Guardians of the Galaxy Vol. 3″) ha causado tal expectativa que los rumores sobre la historia y sus personajes ha llevado al director de la película, James Gunn, a anunciar una de las sorpresas más esperadas por los fanáticos del Universo cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés): la aparición de Adam Warlock; y no solo eso, sino que el actor Will Poulter lo interpretará.

Por ahora, se desconoce qué papel jugará Adam Warlock en el MCU, especialmente luego de los eventos de “Avengers: Endgame”. Eso sí, buena parte de la historia de este personaje en los cómics de Marvel está ligada a las Gemas del Infinito, pero en la línea temporal principal, estas han sido destruidas. Sin embargo, Marvel ya demostró que hay muchas formas de volver a contar con las gemas, pues su presencia aún no ha desaparecido completamente.

Tras esta revelación, ahora es importante hacer un repaso de la existencia de Adam Warlock, que apareció por primera vez en las páginas del cómic “Fantastic Four” (“Los cuatro fantásticos”) con el nombre de “Él”. A continuación, conoce todos los detalles de este personaje.

Adam Warlock en los comics de Marvel (Foto: Marvel Comics)

¿Quién es Adam Warlock?

En los cómics, Adam Warlock es el archienemigo de Thanos y uno de los personajes más importantes del Universo Marvel. El personaje es una creación de Stan Lee y Jack Kirby. Luego de su primera aparición en Fantastic Four #66, realizó apariciones esporádicas en diversas historias, y en 1972 Roy Thomas y Gil Kane lo rebautizarían como Adam Warlock en la historieta Marvel Premiere #1.

Warlock ha sido el portador de la gema del alma, razón por la que es un enemigo habitual de Thanos y cada que vez que las gemas están en juego tiende a reaparecer. Dada su naturaleza cósmica, también aparece junto a los Guardianes de la Galaxia en la reinvención que experimentó en el evento Annihilation, donde el villano homónimo busca extinguir toda la vida en el universo y se reúnen para detenerlo.

El origen

Warlock es un eterno que fue creado por el Enclave, un grupo de científicos con el objetivo de crear el ser humano perfecto; la proyección del futuro evolutivo de la humanidad. La criatura resultante, conocida como ″Él”, comprendió de inmediato que sus creadores pretendían dar un uso maligno a sus habilidades y se rebeló contra ellos.

Los poderes

Al ser creado como un humano sintético, genéticamente perfecto, Warlock tiene las habilidades estándar de un superhéroe como la fuerza, la velocidad, la resistencia y la posibilidad de volar, el poder de absorber y canalizar energía cósmica gracias a la “Magia Cuántica”. Además, añade la capacidad de regenerarse y curar su cuerpo de heridas mortales.

Adam Warlock y Thenaos (Foto: Marvel)

Gran parte de su poder se deriva de la Gema del Alma, que le permite absorber las almas de otros seres. Es esta gema la que hizo que una futura encarnación de Warlock se volviera loca y se transformara en Magus.

Asimismo, Adam Warlock ha usado como arma una “vara kármica”, se dice que es una extensión de su propia esencia vital y sus propiedades la hacen aparentemente irrompible. Puede también enfocar energías místicas a través de la vara con mayor eficacia.

Sus huesos y músculos son mucho más densos que los de un ser humano, lo que le permite levantar hasta cuatro toneladas de peso. No obstante, su poder cósmico le permite incrementar su nivel de fuerza hasta un máximo de 40 toneladas al menos durante una hora.

¿Cuándo se estrena “Guardianes de la galaxia Vol. 3″?

El calendario de estrenos del MCU está repleto de proyectos, y todos han visto retrasada su llegada debido a la crisis de la pandemia del COVIS-19. Tras mover algunas fechas, Marvel confirmó que la nueva entrega de “Guardianes de la Galaxia” será estrenada el 5 de mayo de 2023.

Adam Warlock será interpretado por Will Poulter en "Guardianes de las galaxias 3" (Foto: Instagram/Will Poulter | Marvel Comics)

Conforme a los criterios de Saber más

Mira también

Tráiler de "Spider-Man: Far From Home". (Video: Marvel) null

Te puede interesar