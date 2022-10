El director de cine mexicano Guillermo del Toro ha vivido un 2022 cargado de emociones. Tras el éxito obtenido con “El callejón de las almas perdidas”, el cineasta presentó su nueva versión de “Pinocho” en el Festival de Cine de Londres; sin embargo, la alegría no fue completa ya que la proyección se hizo un día después que falleciera la madre del ganador del Premio Oscar.

Antes de la proyección de su renovada versión de “Pinocho”, Guillermo del Toro brindó unas palabras a los invitados y aseguró que la película es “muy especial” para su madre y para él.

“Solo quiero decir que mi madre acaba de fallecer y esto fue muy especial para ella y para mí. No solo es la primera vez que verán la película, sino que es la primera vez que ella verá la película con nosotros”, señaló antes de la proyección.

Según contó Guillermo del Toro, conoció al personaje a través de la adaptación animada de Disney en 1940 y sintió una conexión especial que lo unió a su madre.

Para la realización de esta película, codirigida con Mark Gustafson y que ha conseguido muy buenas críticas, Del Toro ha pasado 14 años buscando financiación y tardó en rodarla cerca de 1000 días.

“Vi la película de niño y me unió a mi madre durante toda la vida. Me afectó porque Pinocho veía el mundo como yo lo veía. Me enfurecía que la gente exigiera obediencia a Pinocho, así que quise hacer una película sobre la desobediencia como virtud, y decir que no hay que cambiar para que te amen”, precisó el director.

Cabe señalar que “Pinocho” cuenta con un reparto estelar de voces: desde Ewan McGregor como ‘Pepe Grillo’, David Bradley como ‘Geppetto’, Gregory Mann como ‘Pinocho’. Además, la participación especial de los reconocidos actores John Turturro, Cate Blanchett y Tilda Swinton.