El director de cine mexicano Guillermo del Toro se ofreció este sábado a cubrir el costo de las estatuillas de los Premios Ariel después de que la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) anunciase que no se celebrará la edición de 2023 debido a que el organismo atraviesa por una grave crisis financiera.

“Para buscar soluciones y mantener los Arieles para aquellos que hacen un cine que propone y que da presencia a México: Ofrezco personalmente cubrir el costo total de las estatuillas del Ariel”, escribió el cineasta en Twitter. Además, pidió diálogo entre la Academia y la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto.

“Yo le entro. He estado llamando a Leticia Huijara -presidenta de la AMACC- y la sigo para que me dé un DM. Me sumo. No resto a nadie. Hay que hallar soluciones. Las culpas no sirven. Las soluciones ayudan. Vamos a ello”, terminó Del Toro.

1/3 Todo mundo viendo el partido, pero lanzo esto. Sin entrar en política. Para buscar soluciones y mantener los Arieles para aquellos que hacen un cine que propone y que da presencia a México: Ofrezco personalmente cubrir el costo total de las estatuillas del Ariel- — Guillermo del Toro (@RealGDT) November 26, 2022

Poco después, Frausto respondió a sus tuits diciendo que por parte del Gobierno de México de México el diálogo siempre está y estará abierto. “La Secretaría de Cultura de México tiene total disposición de que los Arieles continúen”, estableció.

Por último, Del Toro invitó a los mexicanos a reflexionar sobre el cine de calidad que se está haciendo en México.

“Hay voces nuevas y fuertes en el cine Mexicano. Esas voces están atrapadas y los Arieles, la academia y los festivales, las mantienen vivas y urgentes. Si les parece alto el costo de una identidad, no se imaginan el costo de no tenerla”, sentenció.

Del Toro es uno de los defensores del cine mexicano y, desde su prestigio y reconocimiento internacional por cintas como “The Shape of Water” (2017) o “El laberinto del Fauno” (2006) son muchas las muestras de apoyo que ha dado a sus compañeros que hacen cine en México.