Guillermo del Toro cumple su sueño y dirigirá "Pinocho" para Netflix

El cineasta ganador del Oscar, Guillermo del Toro, hace su debut como director de la película animada en Netflix con su proyecto "Pinocho", el cual también escribirá y producirá como un musical en stop motion.

"Pinocho" será el primer largometraje de del Toro desde La forma del agua, que obtuvo cuatro Premios Oscar el año pasado, incluyendo Mejor Director y Mejor Película.

Del Toro ha decidido contar la historia clásica de "Pinocho" en Italia durante la década de los 30. Esto marca la expansión en la relación de Netflix con Guillermo del Toro, quien creó la serie de televisión ganadora del premio Emmy Trollhunters de Dreamworks, la primera entrega de la trilogía Tales of Arcadia del mismo estudio. El próximo capítulo, 3 Below, se estrenará el 21 de diciembre de 2018, seguido por Wizards en 2019. También es el creador de la próxima serie de Netflix, Guillermo del Toro Presents 10 After Midnight.



"Ninguna forma de arte ha influido en mi vida y en mi trabajo más que la animación, y ningún personaje en la historia ha tenido una conexión personal tan profunda como "Pinocho". En nuestra historia, "Pinocho" es un alma inocente con un padre desapegado que se pierde en un mundo que no logra entender. Se embarca en un viaje extraordinario que lo deja con una profunda comprensión de su padre y del mundo real", dijo el director mexicano.

"Desde que tengo memoria he querido hacer esta película. Después de la increíble experiencia que hemos tenido con Trollhunters, estoy agradecido de que el talentoso equipo de Netflix me esté brindando la oportunidad de mi vida para presentar a la audiencia de todas partes mi versión de este extraño títere convertido en un niño de verdad", comentó Guillermo del Toro.

"Pinocho" es una producción de Guillermo del Toro, The Jim Henson Company (El cristal encantado: La era de la resistencia) y Shadow Machine (Bojack Horseman, The Shivering Truth), el cual alojará la producción de la animación stop motion. Junto con Del Toro, Lisa Henson, Alex Bulkley de Shadow Machine, Corey Campodonico, y Gary Undar de Exile Entertainment producirán. Blanca Lista coproducirá.



Patrick McHale (Más allá del jardín, Hora de aventura) escribirá el guión con Del Toro, Mark Gustafson (El fantástico Sr. Zorro) codirigirá con él y Guy Davis fungirá como diseñador en coproducción tomando como inspiración el diseño original del personaje de Pinocho creado por Grim Grimly. Las marionetas serán creadas por Mackinnon y Saunders (El cadáver de la novia). Netflix espera que la producción de "Pinocho" empiece hacia finales de año.

Melissa Cobb, Vicepresidente de Kids and Family en Netflix señaló: “A lo largo de su distinguida carrera, Guillermo ha demostrado maestría en inspirar a la gente a través de sus mágicos mundos llenos de personajes inolvidables y magníficos, desde los monstruos en el Laberinto del Fauno hasta la criatura anfibia en La forma del agua. Estamos increíblemente emocionados de expandir nuestra relación con Guillermo y sabemos que su visión profundamente conmovedora para darle vida a Pinocho en Netflix será adoptada por las audiencias alrededor del mundo".