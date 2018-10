Un guionista de "Aladdín" no está contento con el remake de Disney

No ha pasado ni una semana desde el lanzamiento del tráiler del remake de "Aladdín" y la polémica ya está servida. Pero esta vez nada tiene que ver con el resultado de las imágenes sino con la voz en off del mismo.

Terry Rossio, guionista del filme original de 1992, ha criticado que Disney no le ha compensado, ni a él ni a un antiguo compañero, por calcar las frases que pronuncia el guardián de la Cueva de las Maravillas.

El guionista hizo público su mayúsculo enfado tras ver el primer adelanto de la cinta de acción real a través de Twitter. "Las únicas palabras pronunciadas en el nuevo tráiler de "Aladdín" son una rima que escribimos mi compañero y yo, y Disney nos ofrece una compensación cero", comienza para después añadir irónicamente que ni siquiera les dan "una camiseta o entrada para un parque temático".

"El estudio posee los derechos de la versión de animación. Cuando se realizaron las películas, nadie previó un remake de acción real por lo que no se contrató nada. Se ha contactado con Disney en varias ocasiones para algún tipo de compensación (pedí un pase anual Disney) pero me respondieron que no, nada, nada", remató Rossio.

Junto a Will Smith como Genio, el reparto de Aladdin, que llegará a la gran pantalla el 24 de mayo de 2019, lo completan Mena Massoud (Jack Ryan) como Aladdin, Naomi Scott (Power Rangers) como la princesa Jasmine, Marwan Kenzari (Asesinato en el Orient Express) como el malvado visir Jafar y Navid Negahban (Homeland) en las carnes del rechoncho e inocente Sultán.

(Fuente: El Universal de México)