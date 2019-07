"Había una vez en Hollywood": Quentin Tarantino recomienda 10 películas para entender su nueva cinta | VIDEO

A unas semanas del estreno de la novena película de Quentin Tarantino, "Había una vez en Hollywood", el aclamado director presentó, junto a Sony Pictures, realizó una lista de 10 películas que sus fanáticos deben de ver antes del estreno de su nueva cinta.

Esta selección de película realizadas entre 1958 y 1970 sirvió como influencia específica para Tarantino quien afirmó "estoy encantado de presentar estas películas para que podamos disfrutarlas juntos".

1. Bob & Carol & Ted & Alice (1969; director: Paul Mazursky)



Una película que convive entre el drama y la comedia nos presenta a dos parejas sentimentales enfrentando una serie de crisis morales fuertemente ligadas al sexo. La cinta es dirigida por Paul Mazursky y cuenta con las actuaciones de Natalie Wood (Amor sin barreras), Robert Culp, Elliott Gould y Dyan Cannon. La película fue nominada a cuatro premios Oscar incluido el de Mejor Guion Original.

2. Cactus Flower (1969; director: Gene Saks)



Bajo las órdenes de Gene Saks los actores Walter Matthau, Ingrid Bergman y Goldie Hawn se involucran en una aventura amorosa que nos presenta a Julian Winston (Walter Matthau), un soltero muy seductor que se consigue una amante bastante caprichosa de nombre Tonie (Goldie Hawn). Para no casarse con ella, le inventa que está casado y tiene hijos. El triángulo amoroso se completa con Stephanie (Ingrid Bergman), la asistente de Walter que desde hace mucho tiempo vive enamorada de él. El guion de la cinta es una adaptación de la obra de teatro francesa Fleur de cactus. Por esta película, Goldie Hawn se llevó a casa un Oscar y un Globo de Oro como Mejor Actriz de Reparto.

3. Easy Rider (1969; director: Dennis Hopper)



Dennis Hopper no sólo actúa sino que también dirige esta cinta. La historia es una auténtica road movie que cuenta la historia dos jóvenes que para salirse de la monotonía y el conservadurismo deciden hacer un viaje en motocicleta desde Los Ángeles hasta Nueva Orleans. Durante el trayecto se toparán con excéntricos personajes y un camino de experiencias que traerá consigo drogas y persecuciones. También actúan Peter Fonda y Jack Nicholson. Con Easy Rider, Hopper se coronó con el premio a Mejor ópera prima (Prix de la première œuvre) en el Festival de Cannes en 1969.



4. Model Shop (1969; director: Jacques Demy)



El cineasta francés Jacques Demy, uno de los cineastas más reconocidos de la Nouvelle vague, nos entrega este relato. Conoceremos a George Matthews, un desafortunado joven que tras perderlo todo conoce a una modelo francesa de nombre Lola, de la que cae profundamente enamorado.



5. Batalla del mar de Coral (1959; director: Paul Wendkos)



Basada en la batalla real entre Japón y Estados Unidos en 1942 en el Mar de Coral, la trama nos narra cómo la armada estadounidense tuvo que rendirse ante los japoneses y convertirse en prisioneros en un campo de concentración. La batalla del mar del Coral fue la primera batalla de portaaviones en la historia, también fue el primer combate donde las fuerzas navales nunca se vieron directamente, ni estuvieron al alcance de la artillería enemiga.



6. Getting Straight (1970; director: Richard Rush)



La cinta es dirigida por Richard Rush, basada en la novela homónima que gira alrededor de Harry Bailey (Elliot Gould), un excombatiente de la Guerra de Vietnam que regresa para materializar sus sueños de convertirse en profesor universitario. El camino no será fácil gracias a la tensión política del país y por el supuesto peligro que su ideología representa para los alumnos del campus universitario. Harrison Ford hace su aparición como un compañero de estudio del protagonista.



7. The Wrecking Crew (1968; director: Phil Karlson)



La cinta tiene entre sus protagonistas a Sharon Tate y fue la última que protagonizó antes de su asesinato. La mansión de los siete placeres, como se conoce en español, es una cinta de espías (la segunda de esta lista) que tiene como personaje principal al agente Matt Helm, quien debe investigar el atraco a un tren que transportaba lingotes de oro en Dinamarca, cuyo valor asciende a un billón de dólares. Un dato curioso corresponde a las escenas de karate, las cuales fueron supervisadas por el mismísimo Bruce Lee.

8. Hammerhead (1968; director: David Miller)



Esta película nos narra la odisea de un poderoso espía que debe ir tras la pista de unos planos de un sistema de defensa nuclear. Su misión se ve opacada cuando El Servicio de Inteligencia Británico utiliza a otro agente para tenderle una trampa y evitar que Charles Hood (Vince Edwards) termine su misión.



9. Gunman's Walk (1958; director: Phil Karlson)



Phil Karlson dirige esta cinta familiar envuelta en un ambiente de violencia. El director nos presenta a Lee Hackett (Van Heflin), un hombre de rancho que acostumbra resolver cualquier problema a base de violencia, imponiendo sus propias leyes. Hackett vive con sus dos hijos, David (James Darren) y Ed (Tab Hunter). Sin embargo, siente predilección por su segundo hijo, quien resulta ser un hombre con una enorme facilidad para meterse en problemas.

10. Arizona Raiders (1965; director: William Witney)



Esta es uno de los filmes western que Tarantino más recomienda, pues se trata de la película que inspiró al personaje que Leonardo Dicaprio interpreta en Once Upon a Time in Hollywood. La cinta versa alrededor de un criminal llamado Clint (Audie Murphy), quien después de salir de la cárcel decide ayudar a los Rangers de Arizona a capturar a los miembros de su antigua banda.