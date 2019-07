Halle Bailey, la nueva 'Sirenita', reaparece sonriente tras críticas por su elección

La vida continúa para Halle Bailey. A pesar del 'bullying cibernético' que motivó el anuncio de su elección como protagonista del 'live action' de "La sirenita", la cantante de 19 años reapareció con buen semblante en la premiere de "El rey león".

En compañía de su hermana Chloe, con quien tiene un dueto musical, la artista llegó al estreno mundial de la película dirigida por Jon Favreau para apoyar a su 'mentora', Beyoncé.

En la cuenta de Instagram de Chloe x Halle, las artistas compartieron una 'historia' en la que se les ve poco antes del inicio de la proyección. "¿Adivinan dónde estamos?", preguntan al unísono. "Estamos en el estreno de 'El rey león'", continúan. Luego mostraron a Beyoncé a punto de dar un discurso.

Si bien desfilaron por la alfombra roja oficial, que fue cubierta por decenas de medios internacionales, ni Halle ni su hermana dieron declaraciones.

Tanto Halle como su hermana ganaron notoriedad al subir un cover de "Pretty Hurts" de Beyoncé a la red. La propia cantante se mostró sorprendida con el talento vocal de las adolescentes y, en 2015, las firmó en su disquera, Parkwood Entertainment. Como el dueto Chloe x Halle han abierto 3 giras musicales de Beyoncé, incluida la que hizo con Jay-Z en 2018.

Halle empezó a actuar en 2006 en el filme "The Last Holiday". También fue parte del elenco de "Grown-ish". Calificó su elección para asumir el rol estelar del 'live action' de "La sirenita" como un "sueño".

Las criticas a Halle Bailey se basan en su color de piel. En la última semana, se creó una tendencia bajo la etiqueta "#NotMyAriel" (no es mi Ariel, en inglés) en la que varios usuarios se mostraron disconformes por tipo físico elegido para el filme.

Disney comunicó la semana pasada la selección de Bailey para protagonizar la nueva versión de "The Little Mermaid". El proyecto para devolver a "The Little Mermaid" a la gran pantalla con un nuevo enfoque encaja dentro de la estrategia de Disney de readaptar o reimaginar sus clásicos animados con nuevas tecnologías digitales o con actores de carne y hueso.