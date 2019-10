Pocos géneros han sido tan prolíficos en el cine como el terror. Ahora que estamos cerca de Halloween utilizamos la ocasión para destacar algunos de los maestros de este arte en los últimos 20 años.

Guillermo del Toro - “Pan’s Labyrinth”, “Hellboy”

El director mexicano Guillermo del Toro es recordado por películas como "El laberinto del fauno". (Foto: AFP) JORGE GUERRERO | AFP

Guillermo del Toro (9 de octubre de 1964) es uno de los realizadores más reconocidos del mundo. El director mexicano comenzó estudiando maquillaje para efectos especiales, lo que influye en su faceta de realizador con sus películas caracterizándose por sus complejos y realistas monstruos, como el protagonista de "Hellboy" (2004), el monstruo de "El laberinto del fauno" (2006) y la criatura en "The Shape of Water" (2017).

También incursionó en el romance gótico con "Crimson Peak", cinta protagonizada por Tom Hiddleston, Jessica Chastain y Mia Wasikowska.

Del Toro ha extendido su influencia como productor, trabajando en clásicos modernos como "El orfanato" (2007), "Don't Be Afraid of the Dark" (2010), "Mama" (2013) de Andy Muschietti y, más recientemente, “Scary Stories to Tell in the Dark” (2019).

Darren Aronofsky - “Black Swan”, “mother!”

Reconocido por el estilo surrealista de sus cintas, Darren Aronofsky (12 de febrero de 1969) se caracteriza por una exploración psicológica de sus personajes, lo cual se traduce en películas de terror más sutiles que el estándar moderno. Su primera incursión en el género fue “Bellow” (2002), una película con elementos sobrenaturales ambientada en un submarino estadounidense en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo su película de terror más reconocida es “Black Swan” (2010), un thriller psicológico en el mundo del ballet que le valió a su protagonista, Natalie Portman, un Oscar como Mejor actriz.

Su última película es “mother!” (2017), una casi indescriptible película de horror psicológico protagonizada por Jennifer Lawrence y Javier Bardem.

Jordan Peele - “Get Out”, “Us”

Jordan Peele es conocido por las películas "Get Out," y "Us". (Foto: AP) Rich Fury | AP

Con una amplia carrera en la comedia, Jordan Peele (21 de febrero de 1979) no es la primera persona que uno pensaría un moderno maestro del terror, pero sus únicas dos películas como director han estado en este género y han sido alabadas por la crítica.

Su debut como director fue “Get Out” (2017) no solo fue loada por la calidad de su dirección, sino por su tratamiento de temas como el racismo en los Estados Unidos modernos, siendo nominada a cuatro premios de la Academia, incluyendo a Mejor película.

Su siguiente cinta fue “Us” (2019), una película que explora el extraño fenómeno de los doppelgänger protagonizada por Lupita Nyong’o.

Jennifer Kent - “The Badadook”, “The Nightingale”

La actriz y directora australiana Jennifer Kent (1969) sorprendió al mundo con su filme debut “The Babadook”, una cinta de terror psicológico que muestra los efectos de un misterioso monstruo, Mr. Babadook, en una madre viuda y su pequeño hijo. Aunque la película no fue un éxito inmediato, su fama se extendió posteriormente volviéndose en una cinta de culto.

Su siguiente cinta fue “The Nightingale” (2018), un thriller histórico ambientado en una colonia penal en Australia de inicios del siglo XIX.

Oren Peli - “Paranormal Activity”

Programador de software de profesión, el director israelí Oren Peli (21 de enero de 1970) revolucionó el mundo del cine con su película debut “Paranormal Activity” (2007), una cinta de bajo presupuesto que muestra los sucesos paranormales que ocurren en una cotidiana residencia de un suburbio estadounidense. El éxito de la cinta, que recaudó casi US$200 millones en taquillas sobre un presupuesto de US$15 mil, llevó a que se volviera una franquicia de seis entregas y con una extra en camino.

Su siguiente intento en la silla del director, titulado “Area 51”, fue mucho peor recibido. Peli también colaboró como productor en la película “Insidious” de James Wan.

Eli Roth - “Hostel”, “Cabin Fever”

Actor y realizador Eli Roth, creador de "Cabin Fever". (Foto: REUTERS) MARIO ANZUONI | REUTERS

Eli Roth (18 de abril de 1972) es conocido por la dirección y creación de las franquicias “Cabin Fever” (2003) y “Hostel” (2005). Aficionado del célebre Quentin Tarantino, Roth es conocido por sus películas de horror llenas de ‘gore’ y violencia explícita.

Su siguiente película “The Green Inferno” (2013) fue un homenaje al cinema italiano de los 70 y 80, en particular el clásico y horripilante “Cannibal Holocaust” (1980). Fue un completo fracaso. Sus más recientes proyectos directorales fueron un remake de “Dead Wish” y la comedia “The House with Clocks in its Walls”, ambas de 2018.

A la par ha trabajado como productor en “The Last Exorcism” (2010), “The Sacrament” (2013), “Clown” (2014) y el el remake “Cabin Fever” (2016).

James Wan - “Saw”, “Insidious”, “The Conjuring”

El director australiano James Wan ha dirigido las franquicias "Saw" e "Insidious". En la imagen con la actriz Ingrid Bisu. (Foto: AFP) MARK RALSTON | AFP

Pocos directores modernos han tenido el impacto en el cine de horror moderno como el director australiano James Wan (26 de febrero de 1977), la mente detrás de franquicias como “Saw” (2004), “Insidious” (2010) y “The Conjuring” (2013), tres de las franquicias del horror más populares de los últimos tiempos.

Wan también ha explorado otros géneros, dirigiendo “Furious 7”, la séptima película de la franquicia “Rápidos y furiosos”, y “Aquaman” para Warner Bros.

Rob Zombie - “House of 1000 Corpses”, “The Devil’s Rejects”, “Halloween” (Remake)

Rob Zombie (12 de enero de 1965), vocalista de la banda White Zombie, incursionó en el cine con la película “House of 1000 Corpses” en 2003. Inspirada en cintas como “The Hills Have Eyes” (1977) y “The Texas Chain Saw Massacre” (1974), trata de familia de asesinos en serie Firefly, la cual volvería a aparecer en la secuela “The Devil’s Rejects” (2005) y “3 from Hell” (2019).

También participó en la ola de remakes de películas de terror a inicios de los 2000 con “Halloween” (2007) y “Halloween” (2009).

Andy Muschietti - “Mama”, “It”

El director argentino Andrés Muschietti es conocido por su película "Mama" y, más recientemente, por su remake de "It". (Foto: EFE) Brooke Palmer | EFE

El director argentino Andy Muschietti (26 de agosto de 1973) tuvo su debut con el filme “Mama” (2013), basado en un cortometraje del mismo nombre que dirigió en 2008. Esta película le abriría las puertas para que consiguiera hacerse con la silla del director de uno de los proyectos de terror más codiciados de todos los tiempos: rehacer “It” de Stephen King.

La primera parte de esta épica del horror, enfocada en la batalla del Club de perdedores y el payaso Pennywise en su niñez, se estrenó en 2017. La segunda parte, titulada “It Chapter Two” llegó a las salas de cine este año.

Takashi Shimizu - “Ju-on”

El director japonés Takashi Shimizu es recordado por la serie "Ju-On". (Foto: AP) Domenico Stinellis | AP

El director japonés Takashi Shimizu (27 de Julio de 1972) fue reconocido internacionalmente por la creación de la franquicia “Ju-on” (2002), conocida en el exterior como “La maldición”, película que recibió un remake en los EE.UU. en el 2004.

Entre sus películas japonesas está “Tomie: re-birth” (2001), “Marebito” (2004), “Tormented” (2011) y la película de animación de computadora “Resident Evil: Vendetta” (2017). En noviembre de este año estrenará “Hell Girl”, una adaptación del anime y manga del mismo nombre.