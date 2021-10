Conforme a los criterios de Saber más

No hay otra fecha en el año que se lleve mejor con el cine de terror que la noche de Halloween. En las pantallas de Tv se repiten los mismos clásicos que durante muchos años han sido protagonistas de estas fechas. La magia del streaming, sin embargo, suma títulos poco usuales y, con ellos, nuevos sustos y temores.

Apollo 18 (Gonzalo López-Gallego, 2011)

El terror no es exclusividad de nuestro planeta. Eso lo demuestra este filme, dirigido por el español López-Gallego, recordado por la aterradora Open Grave. La película se muestra como un documental –una especie de The Blair Witch Project espacial- que dice contar la verdadera razón por la cual la Nasa no ha regresado a la luna desde 1972, a través de la historia de tres astronautas que son enviados allí en 1973, en una misión secreta en la que el aparente silencio y soledad del espacio exterior esconde terribles sorpresas. Claustrofóbica, angustiante y sorprendente.

¿Dónde verla?: Claro Video

Madre (Mother!, Darren Aronofsky, 2017)

Jennifer Lawrence y Javier Bardem son una pareja de esposos que vive en una amplia y antigua casa en medio del campo. Él es un poeta que parece haber perdido la inspiración, mientras ella se encarga de la remodelación del hogar. Se siente una tensa calma. Sin embargo, cuando una extraña pareja –interpretada por Ed Harris y Michelle Pfeiffer- llegue y se instale repentinamente en su casa, una serie de extraños, incómodos y violentos sucesos se convierten en clara amenaza para Lawrence, tanto mental como físicamente. Inquietante, surrealista, desquiciada, Mother! asusta y desconcierta en medidas iguales.

¿Dónde verla?: Netflix / Paramount + / Prime Video

La cabina (Antonio Mercero, 1972)

El terror se inicia cuando un hombre ingresa a una cabina telefónica para hacer una llamada y se queda accidentalmente encerrado en ella sin encontrar manera alguna de salir. Entonces, la sensación de angustia irá creciendo hasta niveles exasperantes. ¿Cómo un pequeño percance que podría ocurrirle a cualquiera se convierte en desencadenante del pavor y la impotencia en sus expresiones más puras? Este filme español resuelve esa pregunta en su poco más de media hora de duración. Muchos, aún hoy, la consideran una metáfora kafkiana de la dictadura franquista. Un gobierno que asfixiaba, aunque todo pareciera estar bien. Fue tal el pánico creado por el filme, que José Luis López Vásquez, su protagonista, tuvo que protagonizar campañas para que la gente use las cabinas públicas sin ningún miedo.

¿Dónde verla?: YouTube: bit.ly/3EI9EiL

Fenómenos (Freaks, Tod Browning, 1932)

En el momento de su estreno causó conmoción y desagrado, incluso, entre sus mismos productores, quienes consideraban que el terror propuesto por Browning rebasaba los límites de lo cinematográfico. En el elenco del filme, que narra un inusual triángulo amoroso entre un enamoradizo enano, la sexy trapecista y el hombre forzudo en un circo, es posible ver siamesas, hombres que son solo cabeza y torso, mujeres barbudas o microcefálicas, una mujer ave o un gigante. Browning matizó la historia con escenas de la vida cotidiana de estas personas con habilidades diferentes, para sumergir al público en su mundo particular. Para sorpresa de los espectadores, todos los personajes eran verdaderos, sin trucos, maquillaje, disfraces o efectos especiales. Muchos no estaban preparados para el terror realista de Freaks. Aunque hoy es un filme de culto, en aquel entonces se prohibió en muchos estados, se frenó su distribución y se exhibió poco allí donde llegó a estrenarse. A pesar de que dirigió un puñado de filmes más, para muchos fue el fin de la carrera de Tod Browning.

¿Dónde verla?: HBO Max

La llorona (Jairo Bustamante, 2019)

El terror y la política se unen con aterradoras consecuencias en este filme que vincula el mito de La llorona –que ya produjo más de una mediocre película americana- con las desapariciones forzadas de la dictadura guatemalteca y los genocidios ocurridos entre 1981 y 1983, principalmente, contra campesinos y comunidades indígenas. La historia tiene sus momentos más oscuros cuando una sobreviviente de estas matanzas ingresa a trabajar a la casa de un militar retirado, hoy anciano, que participó activamente en aquellos hechos sanguinarios, pero logró ser absuelto en su juicio. ¿Su conciencia podrá dejarlo en paz? ¿Habrá lugar para la venganza de quienes perdieron padres o hijos, aun cuando tampoco sigan vivos? “La llorona” fue el primer filme guatemalteco en ser nominado al Globo de oro.

¿Dónde verla?: Stremio

La legión de los hombres sin alma (White Zombie, Victor Halperin, 1932)

Una película que funciona no solo para fans de Bela Lugosi, sino para quienes tienen curiosidad por los orígenes de los zombis en el cine contemporáneo. Porque antes de George A. Romero, estuvo Victor Halperin. Aquí Lugosi es Legendre, un hombre capaz de controlar la voluntad de vivos y muertos en la Haití rural de los años 30. A pesar de que Claro Video no es una app cuidadosa con la calidad de imagen de las películas antiguas que programa, ver este filme en blanco y negro, sin HD, con sonido en mono, claroscuros marcados y escenas ligeramente difuminadas, le da otro encanto y acentúa su carácter terrorífico, en un contexto en el que el vudú y lo sobrenatural parecen tener un poder insospechado. El título del filme inspiró al músico -y hoy también director de cine- Rob Zombie a formar la banda de heavy metal White Zombie, en 1985.

¿Dónde verla?: Claro Video

El ansia (The Hunger, Tony Scott, 1983)

¿Qué puede ocurrir si David Bowie es un ancestral vampiro que empieza a extinguirse por falta de sangre? Que solo su amada, interpretada por Catherine Deneuve, podrá salvarle la vida saliendo cada noche en busca de sangre, aunque una de sus víctimas deba ser una joven Susan Sarandon. Una película más estética que profunda, en la que los vampiros coleccionan arte del Renacimiento o del antiguo Egipto, tanto como almas. Viven en una lujosa pero anticuada casa en Manhattan, visten Yves Saint Laurent, oyen a Bach y a Schubert, pero todo, constantemente, parece a punto de desmoronarse a su alrededor. Si bien no le gustó a la crítica en su estreno, hoy es considerada una película de culto.

¿Dónde verla?: HBO Max

La centinela (The Sentinel, Michael Winner, 1977)

Una joven y hermosa modelo lleva una feliz relación con su novio, pero para mantener su independencia decide irse a vivir sola. Mientras protagoniza largas sesiones de fotos y numerosas portadas, encuentra el departamento ideal en un viejo edificio. Poco a poco, irá encontrándose en un universo confuso y delirante, en el que una aparente calma se transforma en desesperación y oscuridad. Aparecen, en escalofriantes papeles, muchos nombres estelares: Ava Gardner, Burguess Meredith, Eli Wallach, Arthur Kennedy, José Ferrer, además de unos jóvenes Christopher Walken, Chris Sarandon o Jeff Goldblum. El filme es una joya del terror sicológico que merece ser rescatada y reconocida.

¿Dónde verla?: HBO Max

The Driller Killer (Abel Ferrara, 1979)

Una historia que será miel para los amantes de slashers, serie B y los filmes de Dario Argento o Lucio Fulci. Es la ópera prima de Abel Ferrara, director de importantes títulos del cine independiente norteamericano como Bad Lieutenant (1992) o The Funeral (1996). Lejos aún de la posibilidad de contar con grandes actores en sus producciones y con un presupuesto que no pasó los 20 mil dólares, Ferrara no se dejó amedrentar y dirigió y protagonizó él mismo la historia de un artista que empieza a perder la cordura, hasta que decide dejar de lado pinceles y óleos para atacar con un taladro a quienes encuentre en las calles de una Nueva York sórdida y delirante.

¿Dónde verla?: Claro Video

Aterrados (Demián Rugna, 2017)

Una historia de horror con matices policiales. La distancia entre el mundo de los muertos y el de los vivos parece no existir cuando, en un barrio de Buenos Aires, una serie de extraños sucesos llevarán a varios personajes a la locura o la muerte. Esta historia involucra médiums, detectives, forenses, cadáveres que regresan de sus tumbas y otras apariciones sobrenaturales, incluyendo algunas que parecen respirar o hablar desde dentro de las tuberías de una casa. Para muchos es la mejor película argentina de terror de todos los tiempos.

¿Dónde verla?: Netflix

Häxan: la brujería a través de los tiempos (Benjamin Christensen, 1922)

Así como el terror tiene amenazas con nombre propio, hay también apelativos legendarios o espantos sin nombre, monstruos irracionales que destruyen todo a su paso, aunque hoy sean parte de alguna religión. Esta película documental danesa cuenta la historia de la brujería y el pensamiento mágico que ha desafiado a la fe cristiana casi desde su origen. Si quieren entender muchas de las imágenes de terror que hoy predominan en el cine contemporáneo, las consecuencias de lo profano en la cultura popular o las leyendas que se han tejido durante siglos en la eterna lucha entre el bien y el mal, sumérjanse en la atmósfera de este terrorífico documento audiovisual. El horror también culturiza.

¿Dónde verla?: YouTube bit.ly/2XW3n30

Tráiler:

