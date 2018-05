"Han Solo" es la película de "Star Wars" más cara que se ha hecho

"Han Solo: Una historia de Star Wars" es el gran estreno cinematográfico de esta semana y ha dado mucho de qué hablar, debido las expectativas económicas que hay en torno a ella.

Un reciente artículo de Variety señala que la película del recordado Han Solo había supuesto una inversión de 250 millones de dólares, algo que la ubica muy por encima del promedio de las grandes producciones cinematográficas, pero hay más detrás de esa cifra.

De hecho, esos números convierten a este 'spin-off' de "Star Wars" en la película más cara en la historia de la franquicia. Para darse una idea, "The Force Awakens" y "The Last Jedi" tuvieron un presupuesto de 200 millones y 212 millones de dólares, respectivamente.

Desde la elección del protagonista hasta la culminación del rodaje, el camino de la película de Han Solo no ha sido sencillo. (Foto: Lucasfilm)

Yendo más atrás en el tiempo, se puede comprobar que los largometrajes de la trilogía anterior (episodios del I al III) no pasaban de los 20 millones de dólares de presupuesto.

Teniendo en cuenta que "Han Solo: Una historia de Star Wars" era, en teoría, una producción de menor envergadura que las anteriores, surge la interrogante inevitable sobre las razones detrás del elevado costo que ha supuesto.

La respuesta se encuentra en la difícil producción que ha tenido la película, que ha incluido un cambio de director y la regrabación de casi toda la película (entre 70% y el 80% del montaje final). Todo ello supuso que el costo de producción se elevara de los 125 millones de dólares proyectados inicialmente hasta la cifra actual.

- Recaudación menor -

Lo anterior lleva a una situación paradójica, pues "Han Solo" no es solo la película de "Star Wars" más costosa, sino también la que se espera que tenga el estreno menos taquillero desde que Disney compró Lucasfilm.

Según The Hollywood Reporter, los cálculos de los analistas señalan que la cinta recaudará entre 130 millones y 150 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos. A nivel global se espera que la taquilla alcance los 300 millones de dólares.

Esto dejaría a "Han Solo: Una historia de Star Wars" por detrás de las tres películas -incluyendo a "Rogue One- que la franquicia ha lanzado desde su venta; no obstante, es probable que pase sin problemas la barrera de los 500 millones de dólares que necesitaría para no ser considerada fallida.