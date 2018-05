Han Solo: los malos resultados de taquilla de la película en todo el mundo

"Solo: A Star Wars Story," la última entrega de la muy popular franquicia, tuvo un despegue accidentado este fin de semana largo, al quedar bastante por debajo de las expectativas.

La cinta de Ron Howard recaudó en Estados Unidos y Canadá 103 millones de dólares entre viernes y el lunes, día de los Caídos, según la firma Exhibitor Relations. Quedaron lejos de los 130 a 150 millones pronosticados por especialistas de la industria.

En "Solo", Alden Ehrenreich reencarna la vida del joven piloto Han Solo. Donald Glover, Woody Harrelson y Emilia Clarke le acompañan en el elenco.

En el exterior, el comportamiento también fue malo: unos 150 millones de dólares de los 300 predecidos, según The Hollywood Reporter.

En China fue de destaque el mal debut de "Solo". La cinta debutó con aproximadamente US$10,1 millones en ventas de taquilla, por debajo de dos películas que ni siquiera se estrenaban, según Disney y Box Office Mojo.

La comedia romántica local "How Long Will I Love You" encabezó la lista después de reunir US$37 millones en su fin de semana de estreno. El éxito de superhéroes de Marvel, de Disney "Avengers: Infinity War" quedó en segundo lugar para el período del 24 al 27 de mayo, semanas después de su lanzamiento, que recaudó US$191 millones, según muestran los datos en el sitio web de Box Office Mojo.



VUELA BAJO

Con todo, quedó primera en la lista de las más taquilleras, escoltada por "Deadpool 2" de 20th Century Fox y Marvel, que bajó al segundo lugar, con 53,8 millones en el fin de semana largo.

En esta cinta de David Leitch y protagonizada por Ryan Reynolds, el superhéroe crea una "X-Force" para proteger a un joven mutante del temible Cable (Josh Brolin).

En tercer lugar se ubicó la colaboración de Disney/Marvel "Avengers: Infinity War", con 22,5 millones en su quinto fin de semana, protagonizada por Robert Downey Jr. junto a Benedict Cumberbatch, Scarlett Johansson y Chris Hemsworth.

Cuarta, con 13,1 millones de dólares de recaudación, sin superhéroes ni batallas interplanetarias, se situó el tranquilizador título de "Cuando ellas quieren". Este filme de Paramount cuenta la historia de cuatro amigas maduras -Jane Fonda, Diane Keaton, Candice Bergen y Mary Steenburgen- que deciden leer el libro erótico "Cincuenta sombras de Grey", encontrando que estimula más que sus intelectos.

El quinto lugar lo alcanzó la comedia de Warner Bros. "El alma de la fiesta" con 6,9 millones de dólares, protagonizada por Melissa McCarthy, una madre recientemente divorciada que vuelve a la universidad encontrándose con su (profundamente incomodada) hija.

Completan las 10 mayores recaudaciones:



"Breaking In" (USD 4,3 millones)



"Show Dogs" (4,3 millones)



"¡Hombre al agua!" (4,1 millones)



"Un lugar en silencio" (2,4 millones)



"RBG" (1,3 millones)