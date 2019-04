"Hannah Montana: la película" cumple 10 años | FOTOS Y VIDEOS

Toda una década. Aunque a algunos fanáticos aún les cueste creerlo, esta semana se cumplen diez años desde que la franquicia Disney Channel estrenó en la gran pantalla "Hannah Montana: la película". La cinta se basó en la popular serie protagonizada por Miley Cyrus (Miley Stewart), quien mantiene una identidad secreta como la famosa estrella del pop Hannah Montana.

El filme juvenil se centró en Miley Stewart, la joven a quien el exceso de fama y popularidad —por su faceta secreta como cantante— le afecta hasta el punto de comportarse como una persona totalmente diferente: engreída y malagradecida. Su padre, Robby Ray Stewart —interpretado por el padre de la vida real de Miley, Billy Ray Cyrus— se siente indignado con su comportamiento y decide llevar a su hija de regreso a su ciudad natal en Tennessee, diciéndole que ella necesita recordar de dónde vino.

Inicialmente, la película se pensó como el cierre perfecto luego de las tres temporadas de la serie. Meses más tarde, Cyrus confirmó que "Hannah Montana" terminaría en el 2011 con una última cuarta temporada. En el 2009, la artista comentó que "sentía necesario grabar una temporada más para cerrar la historia".

La estrella de 26 años celebró el aniversario número diez del proyecto con un mensaje en Instagram: "Feliz aniversario para esta reina #HMLaPelícula".

ÉXITO GLOBAL

"Hannah Montana: la película" fue un éxito rotundo en la taquilla, la cinta recaudó más de $ 169 millones. Por su parte, la banda sonora se posicionó en los 'charts' de música estadounidenses al vender más de 2 millones de discos. El tema "The Climb" alcanzó el puesto número 4 en Estados Unidos, el puesto número 5 en Australia y el número 11 en el Reino Unido.



RECORDAR ES VOLVER A VIVIR

A modo de celebración, recogimos diez escenas clave de la película que marcó la adolescencia de más de uno.

1. Miley inicia cantando "Best Of Both Worlds" como Hannah Montana, su faceta de estrella internacional

2. Cameo de la supermodelo Tyra Banks

3. Miley regresa a casa y se rencuentra con el amor de su infancia, Travis

4. Taylor Swift aparece en una de las escenas cantando el tema "Crazier"

5. La popular coreografía de "Hoedown Throwdown"

6. Miley interpreta el tema "Butterfly Fly Away" junto a su padre, Billy Ray Cyrus

7. Miley lucha por balancear su vida normal/estrella de pop y Travis la descubre

8. Miley/Hannah decide revelar su verdadera identidad en medio de un concierto

9. Miley interpreta el tema "The Climb", el cual sigue siendo un éxito en los 'charts' de música hasta la actualidad

10. Los vecinos de Tennessee le prometen guardar el secreto de su verdadera identidad