Los fans de “Harry Potter”, que se consideran así mismos ‘Potterhead’ recibieron una increíble noticia hace poco: ‘Pottermore’, la página que recopilaba la información de todo el ‘Mundo Mágico’ en la franquicia, cerrará sus puertas muy pronto. Sin embargo, existe un giro para este hecho.

Resulta que la página cambiará su lugar para ofrecer el mismo contenido, pero dentro de una web mucho más grande. ¿Quién no ha hecho alguna encuesta de esta página para saber en que casa de Hogwarts estaría? Pues ahora lo harán dentro de la página de “The Wizarding World”.

En el lejano 2011, 'Pottermore' abrió sus puertas originalmente para extender el universo que 'Harry Potter' había presentado en los libros y las películas. La misma fue creada por TH NK y Sony, quienes con la ayuda de J.K. Rowling incluso agregaron contenido exclusivo que nunca se había mostrado en la serie original.

Desde entonces, la web acumuló más de 5 millones de usuarios registrados aproximadamente, ya que desde sus inicios la web se caracterizaba por tener un diseño bastante atractivo para la comunidad que incluso lo calificaba como un verdadero "portal mágico".

Ahora que “cierra”, ¿dónde exactamente los fans de “Harry Potter” podrán acceder a todo su contenido? Será en el sitio oficial de ‘The Wizarding World’, un cambio de marca en pos a los futuros proyectos de la franquicia de “Harry Potter” que llegarán en los próximos años.

Y es que el contenido del 'Mundo Mágico' no se limita necesariamente solo a Potter, así que este cambio será beneficioso para las nuevas generaciones que ingresen por "Fantastic Beasts" y para los fans de siempre, que no verán un gran cambio entre 'Pottermore' y la nueva página.

"Luego de más de siete años proveyéndoles los últimos reportes del Mundo Mágico, analizando cada faceta de las historias de Harry Potter, las últimas noticias de las películas de Fantastic Beasts, retando a los fans con algunas encuestas complicadas y, por supuesto, ayudando a los demás a descubrir su propia casa de Hogwarts, ahora podemos anunciar… ¡Que seguiremos haciendo más de eso! Solo que ahora nos encontraremos en nuestra nueva casa, WizardingWorld.com," anunció la página web en un comunicado oficial.

Además, agrega que "es un poco como 'La Madriguera'; estamos mágicamente añadiendo algunos pisos extras a nuestro hogar y lanzando algunos hechizos de extensión, trayendo todo el contenido que conoces y amas de Pottermore.com, y agregando otras nuevas sorpresas. Visitando directamente a Pottermore.com los redirigirá directo a WizardingWorld.com, pero no te preocupes. No has cometido un error con tus polvos flu, sigue siendo esta la casa virtual de Harry Potter y Fantastic Beasts".

Aquellas personas que estén registradas en 'Pottermore', podrán crear un "Wizarding Passport" que sería un identificador online que puede ser movido hacia 'Wizarding World'. De esta manera, no perderán las elecciones de casa, la varita, el Patronus e incluso permanecerá el registro de todas las encuestas hechas.

Los fans pueden estar tranquilos de que la página no se eliminará. Dentro de este nuevo dominio, se espera que pronto hayan nuevos reportes del ‘Wizarding World’ una vez que esté completamente establecida, para descubrir qué es lo que sigue para el ‘Mundo Mágico’ y las novelas de J.K. Rowling.