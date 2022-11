Si bien el nombre de Henry Cavill ha resonado en las últimas semanas por su esperado regreso al rol de Superman en las películas de DC Comics, el actor británico también está retornando a otro de sus icónicos roles este 4 de noviembre con el estreno de “Enola Holmes 2″, película protagonizada por Millie Bobby Brown sobre una joven aspirante a detective en la que Cavill interpreta a su famoso hermano, Sherlock Holmes.

La secuela, dirigida nuevamente por Harry Bradbeer, nos regresa a la época victoriana, donde Enola deberá investigar la desaparición de una joven, un caso más complejo de lo que aparenta que lleva a nuestra joven protagonista en colisión con un misterio que ha desconcertado incluso a su renombrado hermano.

El Comercio pudo conversar con Henry Cavill sobre su rol en la película, aumentado enormemente de su primera aparición en 2020, así como su interpretación del personaje, una versión que él considera casi única debido a su la nueva dinámica de familia que presenta el universo de “Enola Holmes”.

Henry Cavill indica que el Sherlock Holmes de "Enola Holmes 2" vive en un universo diferente al de Arthur Conan Doyle.

-Hay una cita de Sherlock Holmes que va “El resto de mí es solo un apéndice” que describe su perspectiva de él mismo como un ser completamente racional. Sin embargo, tu versión del personaje es diferente y lo vemos pelear, emborracharse y, más importante, preocuparse bastante por su hermana menor.

Bueno, esta versión de Sherlock Holmes es única en el hecho de que existe en el universo de “Enola Holmes” y esa es una manera de abordarla completamente diferente. En los Sherlock Holmes de antes él es el universo y todos existen en su órbita, pero ahora tenemos a una hermana menor, quien en nuestra historia ha sido educada por su misma madre, por lo que tienen la misma crianza, aunque no la misma naturaleza, y esto provee una diferente perspectiva del personaje que lo hace casi completamente única a otras versiones. Y creo que eso es algo refrescante, especialmente para las audiencias más jóvenes, y además lo hace divertido.

-Mis momentos favoritos de la película eran las interacciones entre Enola y Sherlock. ¿Cómo describirías la relación entre ambos?

Pienso que su relación es... casi algo íntima, debido a que Sherlock es solo de esa manera con Enola. Y si bien ella es muy sincera, él no lo es, así que su relación es bastante privada. No es el tipo de cosa que se puede compartir con el resto del mundo, así que creo que le da un nivel de peso o ‘gravitas’ entre ellos que creo que puede ser explorado si la historia continúa.

-El interpretar a un personaje como Sherlock Holmes viene con bastante historia y expectativas de los fans, algo que has encontrado más de una vez en tu carrera. ¿Cómo lidias con el peso de estas expectativas?

Bueno, primero que todo, intento no enfocarme mucho en el peso de eso y en cambio en el trabajo que tengo en mano. Cuando hablamos de cosas como “The Witcher”, yo soy un gran fan de esa franquicia, así que es muy importante para mí el hacer campaña y luchar para que ese personaje represente la marca.

Pero cuando hablamos de este Sherlock, debido a que no estamos adaptando ninguno de los libros de Arthur Conan Doyle sino a “Enola Holmes” por Nancy Springer, es una situación muy diferente. Y yo soy un personaje secundario en todo esto, así que lo estoy abordando desde la perspectiva que tengo que apoyar la historia de Enola, así que colaboré con Harry (Bradbeer) y Millie para estar seguro de que todas las decisiones que estoy tomando estén acorde a la visión que hay de la película.

Henry Cavill como Sherlock Holmes, Millie Bobby Brown como Enola Holmes y Louis Partridge como Tewkesbury. (Foto: Netflix)

-Volviendo a la historia de Sherlock Holmes. ¿Hay alguna interpretación previa que influenció tu propia versión de Sherlock Holmes?

No. Hago mi mayor esfuerzo para no ver las interpretaciones de otros actores antes de hacer la mía e intento mantenerlo lo más genuino a lo que siento y fiel al guion. Obviamente el rol ha sido cubierto increíblemente bien por otros actores en el pasado, pero por mi lado no los usé como objeto de estudio.

Creo que, como un personaje de reparto, Sherlock reacciona a lo que es necesario para la historia de los personajes principales, así que el adherirme a la actuación y enfoque de otro actor al personaje, sobre todo una versión de un universo diferente, podría hacer que las cosas se dificulten y descarrilen.

- Tienes mucho más tiempo frente a las cámaras en esta secuela. ¿Cuál ha sido tu escena favorita para filmar?

Probablemente mis escenas favoritas fueron las que ocurrieron en Baker Street. Fueron las más placenteras. Fue un set increíble y siempre es tan divertido trabajar con Millie, así que es muy fácil de elegirlas como mis favoritas.

-La película deja bastantes hilos sueltos para una secuela. Se que en Hollywood nada es seguro, pero ¿estarías dispuesto de participar en una secuela?

Creo que, si el calendario lo permite y todos los ingredientes correctos se juntan, de todos modos. Me encanta trabajar con Millie y con Harry y sería genial regresar a este personaje. Pero como dices, nada es cierto en Hollywood.