Estamos frente al esperado regreso del “Hombre de Acero”. El actor estadounidense Henry Cavill, conocido en Hollywood por su interpretación de Superman, vuelve a utilizar el traje del querido superhéroe de DC Comics. Su retorno ha sido a través de un cameo en la recientemente estrenada cinta “Black Adam”, pero, al parecer, vendrán aún más sorpresas.

Henry Cavill nació el 5 de mayo de 1983 en la ciudad de Saint Helier, isla de Jersey (Islas del Canal), dependencia de la corona británica. Es hijo del corredor de bolsa Colin Cavill y la secretaria de banco Marianne Dalgliesh.

Durante su niñez, estudió en la escuela privada St. Michael’s Preparatory School de su natal Jersey; pero, posteriormente fue trasladado a la escuela pública Stowe School, un internado en Buckingham. Desde pequeño, mostró su interés por el arte al participar en obras de teatro con personajes como Oberón y Hamlet.

Desde pequeño, Henry Cavill participó en obras teatrales. (Foto: Thomas SAMSON / AFP) / THOMAS SAMSON

Sus inicios

Debido a esta pasión por la actuación, Cavill siempre buscó una oportunidad dentro de la competitiva industria cinematográfica. En esa lucha, consiguió su primer papel en la película independiente “Laguna” (2001), donde fue uno de los protagonistas.

Tan solo un año después, formó parte de “The Count of Monte Cristo” (2002), una adaptación de la novela de Alexandre Dumas y dirigida por Kevin Reynolds. Henry participó en el papel de Alberto Mondego, al lado de Jim Caviezel, Guy Pearce, Richard Harris, Dagmara Domińczyk y Luis Guzmán. Gracias a la crítica positiva, la película recaudó alrededor de 75 millones de dólares en taquilla.

Posteriormente, tentó su suerte en producciones para la televisión. Es así que fue contratado en series como “The Inspector Lynley Mysteries” (2002), “Midsomer Murders” (2003), así como en la película para la televisión “Goodbye, Mr. Chips” (2002).

De ahí regresó a la pantalla grande con filmes como “Hellraiser: Hellworld” (2005), “Red Riding Hood” (2006) y “Tristan & Isolda” (2006), aunque no obtuvieron la recepción esperada por parte del público y la crítica especializada.

Pero su nombre volvería a sonar tras participar en la cinta “Stardust” (2007) con un papel secundario, debido a que consiguió 137 millones de dólares en taquilla. A la par, Henry Cavill había audicionado para el papel de James Bond en “Casino Royale” de 2006; sin embargo, perdió ante Daniel Craig.

Tras esta ´decepción´, Cavill siguió adelante y volvió a la televisión con “The Tudors”, donde interpretó a Charles Brandon, el primer Duque de Suffolk, en la serie basada en el reinado de Enrique VIII. El actor participó durante sus primeras cuatro temporadas hasta 2010, con lo que logró ganar reconocimiento en el extranjero.

Las películas “Blood Creek” (2008), “Whatever Works” (2009) e “Inmortals” (2011) se sumaron a su cinematografía. Esta última se volvió su primer gran éxito en taquilla al recolectar 227 millones de dólares. También se uniría a “The Cold Light of Day” (2012) junto a Bruce Willis.

Encarnación de Superman

En el año 2004, se consideró la posibilidad de que Henry Cavill interprete a Clark Kent, más conocido como Superman, en la película “Superman: Flyby”, del director McG en 2004. Pero, el cineasta se retiró del proyecto y su reemplazo optó por el actor Brandon Routh para el papel.

Su momento para interpretar al superhéroe llegaría recién en 2013. El 30 de enero de dicho año se anunció que Cavill había sido seleccionado para interpretar a Superman en “El hombre de acero” (2013) como parte del Universo extendido de DC.

Henry Cavil interpretó por primera vez a Superman en la película del 2013, "El hombre de acero". (Foto: DC Films)

Pese a las opiniones divididas tras su estreno, la cinta se convirtió en la más taquillera protagonizada por Superman hasta ese momento, recaudando más de 668 millones de dólares en la taquilla internacional. Además, fue la novena cinta más taquillera de dicho año.

“Lo que puedo decir es que se trata de una modernización del personaje, desde un punto muy realista, pero, obviamente, mantiene su carácter fantástico. Es una situación irreal, pero se aborda desde un punto de vista muy práctico. Queríamos que el personaje fuera más fácil de identificar”, comentó Cavill a la prensa en ese año.

Tres años después, el británico volvió al traje de superhéroe para “Batman v Superman: Dawn of Justice” (2016), donde se enfrentó al Batman de Ben Affleck. Pero, el resultado no fue el esperado ya que fue considerada una de las peores películas del año. Aunque, eso no evitó su éxito en taquilla con $ 873 millones recaudados.

Ben Affleck y Henry Cavill protagonizan "Batman v Superman: Dawn of Justice". (Foto: Warner Bros.)

El universo de DC venía con una racha de malas críticas a sus producciones, pero decidió apostar por “La Liga de la Justicia” (2017), donde nuevamente convocaron a Henry Cavill. Nuevamente llegaron las opiniones negativas al respecto y, pese a recaudar $ 657.9 millones en taquilla, significó a su vez una gran pérdida para el estudio cinematográfico.

Después de casi 4 años, los fans de DC volverían a ver a Henry como Superman en la pantalla grande gracias a la reedición de “Justice League” que fue estrenada en la plataforma de streaming HBO Max bajo el título de “Zack Snyder’s Justice League” (2021).

Tentar nuevas oportunidades

Una propuesta interesante le llegaría a Cavill a través de un mensaje en la red social Instagram. El director Christopher McQuarrie le ofrecería protagonizar “Mission: Impossible – Fallout” (2018) junto a Tom Cruise. El dúo de actores logró recaudar $ 791 millones en taquilla y se convirtió en una de las más exitosas del año.

Las oportunidades no cesaron y se unió a “Nomis” (2018) junto a Alexandra Daddario. Meses después, fue convocado para formar parte del elenco de la serie de Netflix “The Witcher”, donde interpreta a Geralt of Rivia.

Un vistazo de Henry Cavill en la serie de “The Witcher”. (Foto: Netflix)

Posteriormente, el gigante del streaming lo llamó para la cinta “Enola Holmes” (2020) y dio vida al detective Sherlock Holmes. En noviembre de este 2022, se estrenará la secuela de dicha película donde también estará presente Henry Cavill.

Frente a las oportunidades que le ha proporcionado la industria del cine, su ´alejamiento´ del Universo extendido de DC Comics no duraría mucho.

Regreso triunfal

Finalmente, Henry Cavill acabó con todos los rumores alrededor de su regreso como Superman. Es así que el último lunes, el actor confirmó oficialmente que regresaría al universo de superhéroes de la industria cinematográfica de DC Comics, en alianza con Warner Bros.

El estreno de la película “Black Adam” nos mostró un breve cameo de Superman en la última escena. Después de ello, el actor ya no podía negar lo evidente y tuvo que usar sus redes sociales para anunciar la noticia.

“Ahora que muchos lo han visto, quiero hacerlo oficial: Estoy de vuelta como ‘Superman’”, dijo Cavill en un video subido en su perfil de Instagram. Ahí explicaba que había decidido esperar a que pasara el fin de semana de estreno de la cinta “Black Adam” para que los fans pudieran verlo sin arruinar la sorpresa.

Pese a lo que deseaban los fanáticos de DC Comics, Henry Cavill no proporcionó mayores detalles sobre su regreso a la piel del conocido superhéroe. “Una pequeña muestra de lo que llegará, amigos. Gracias por su paciencia, será recompensada”, añadió el intérprete en su post.

Por su lado, el estudio Warner Bros aún no ha confirmado ningún proyecto sobre “Superman”; aunque, eso no ha evitado la gran cantidad de rumores alrededor de una próxima cinta. Es así que, durante la promoción de “Black Adam”, el protagonista Dwayne Johnson no ha evitado insinuar un posible enfrentamiento entre su personaje y Superman.