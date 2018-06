"Hereditary": críticos la confirman como "El Exorcista" del siglo XXI

Para ser una película en la que todo le sale mal a una familia, "Hereditary" ("El legado del diablo") parece estar haciéndolo todo bien, ya que los críticos la aclaman como una obra maestra moderna del género de terror.

El filme, que ya que está en cartelera, está protagonizado por la actriz australiana Toni Collette, que interpreta a la hija de una mujer cuya muerte desata secretos terroríficos sobre sus ancestros familiares.



"Hereditary" ha obtenido una inusual aprobación del cien por cien en el sitio web de críticas cinematográficas Rotten Tomatoes, mientras que la actuación de Collette está concitando loas generalizadas, en un papel calificado por Variety como "asombroso".

"Uno anhela la llegada de algo original con una voz audaz", dijo Collette a Reuters en relación a su personaje.



El guión, obra del escritor y director novel Ari Aster, "llevaba a la confusión, porque al final parecía ser una historia cruda, natural y honesta sobre la pena y la incapacidad de afrontarla y cómo cambia las dinámicas en el seno de esta familia", afirmó.



El papel interpretado por Collette, Annie Graham, parece al principio una madre leona en busca de su orgullo, pero va cambiando según avanza la trama. "Hay tantas expectativas e idealizaciones sobre lo que es la maternidad y mi personaje está en contra de todo esto. A mí me encanta, porque hay muchas mujeres que no lo disfrutan tanto", afirmó.



La revista Time Out describió a "Hereditary" como "'El exorcista' de la nueva generación", mientras que Hollywood Reporter dijo que la premisa malévola de la cinta se convierte "en una serie aparentemente interminable de direcciones inesperadas a lo largo de dos horas de terror creciente sin respiro que no afloja ni por un minuto".



"He hecho tantas películas que no encuentran su público por la razón que sea, que es casi un milagro que se sigan haciendo, y más aún que sean aclamadas", dijo Collette, conocida con anterioridad por la comedia "Little Miss Sunshine" y otra cinta de terror, "El sexto sentido". "Parece que hay una verdadera energía y un interés palpable sobre ésta, lo cual es genial".

(Fuente: Reuters)